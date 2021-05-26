Чтобы не потерять субсидию: сколько денег можно держать на депозите

В Украине с 1 мая 2021 года изменились правила предоставления субсидий . Теперь, например, чтобы не потерять субсидию, сумма на вашем депозите не должна превышать определенную сумму денег.

Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики Украины.

Сколько денег можно держать на депозите, чтобы не потерять субсидию?

Теперь, чтобы не потерять субсидию, на депозите можно держать максимум 100 тыс. грн.

"Предварительно была определена сумма в эквиваленте 25 прожиточных минимумов или 56 тысяч гривен. Сейчас эта сумма составляет 100 тысяч гривен", — сообщили в Минсоцполитики.

Также в совокупный доход при расчете размера субсидии дивиденды, полученные от размещения депозита, учитываться не будут.

Кроме того, на назначение субсидии уплата за обучение или лечение учитываться тоже не будет.

Добавим, что при назначении субсидий не будут учтены и жилые помещения в общей или долевой собственности, а также те, которые расположены в сельской местности.