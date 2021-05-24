Субсидии на следующий сезон переназначат автоматически всем получателям, кроме трех категорий

Постановление от 19 мая 2021 г. № 505 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно постановлению, рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, проводится без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

предоставлялась в денежной безналичной форме;

была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений (домов); индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию; внутренне перемещенные лица);

была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении (доме), не проживающих по месту регистрации.

Постановлением устанавливается, что решение о назначении жилищных субсидий домохозяйствам без обращений граждан принимается на основании информации Министерства финансов по результатам проведенной верификации данных получателей жилищных субсидий в апреле 2021 года.