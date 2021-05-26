Щоб не втратити субсидію: скільки грошей можна тримати на депозиті

В Україні з 1 травня 2021 роки змінилося правила надання субсидій. Тепер, наприклад, щоб не втратити субсидію, сума на вашому депозиті не повинна перевищувати певну суму грошей.

Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства соціальної політики України.

Скільки грошей можна тримати на депозиті, щоб не втратити субсидію?

Тепер, щоб не втратити субсидію на депозиті можна тримати максимум 100 тис. грн.

"Попередньо була визначена сума в еквіваленті 25 прожиткових мінімумів або 56 тисяч гривень. Зараз ця сума становить 100 тисяч гривень", - повідомили в Мінсоцполітики.

Також до сукупного доходу при розрахунку розміру субсидії дивіденди, отримані від розміщення депозиту, враховуватися не будуть.

Крім того, на призначення субсидії сплата за навчання або лікування враховуватись не буде.

Додамо, що при призначенні субсидій не будуть враховані житлові приміщення у спільній або часткової власності, а також ті, які розташовані у сільській місцевості.