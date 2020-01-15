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Потеряла сознание: в центре Одессы на женщину рухнул фасад дома (фото)

STYLERЖизнь    15.01.2020 - 14:42
Потеряла сознание: в центре Одессы на женщину рухнул фасад дома (фото)
В Одессе на женщину упала часть фасада дома (фото: коллаж РБК-Украина)

В Одессе на женщину рухнула часть фасада здания

Во вторник, 14 января, в центре Одессы на молодую женщину упала часть фасада дома. Инцидент произошел на улице Успенской, 10. После полученной травмы женщину упала в обморок. Об этом рассказала ее сестра Екатерина Агафонова-Доброер на своей странице в Facebook.

Отвалившаяся часть фасада попала женщине прямо в голову. Когда она упала, то ее увидел мужчина, который работал рядом, и вызвал скорую помощь.

Потеряла сознание: в центре Одессы на женщину рухнул фасад дома (фото)

В Одессе на женщину упала часть фасада дома (фото: facebook.com/Екатерина Агафонова-Доброер)

Сестра пострадавшей рассказала, что ее родственница шла по улице, а когда услышала шум, то начала отбегать от дома, но от здания отвалился кусок карниза, ударился об балкон, а потом упал женщине прямо на голову.

Потеряла сознание: в центре Одессы на женщину рухнул фасад дома (фото)

В Одессе на женщину упала часть фасада дома (фото: facebook.com/Екатерина Агафонова-Доброер)

Балкон немного смягчил удар, но все же женщина получила сотрясение мозга и травму мягких тканей головы. При этом медики отметили, что все могло быть гораздо хуже.

Об этом инциденте уведомили полицию, но Екатерина не уверена, что правоохранители примут какие-то меры.

"Мы ходим под этими домами каждый день с детьми, колясками. Часто автомобили паркуются так, что на безопасное расстояние от дома отойти просто нет возможности", - отметила Екатерина.

Напомним, что в городе Кременец Тернопольской области металлический забор упал на женщину с пятилетним ребенком.

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