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В Киеве "скорая" отказалась ехать на вызов: детали скандала

STYLERЖизнь    27.12.2019 - 13:31
В Киеве "скорая" отказалась ехать на вызов: детали скандала
В Киеве "скорая" отказалась ехать к человеку (фото: РБК-Украина)

В Киеве медики скорой помощи отказывались ехать на вызов

В Киеве скорая помощь отказалась приехать на вызов на Центральный железнодорожный вокзал. Там мужчине стало плохо и он с судорогами упал на землю. Неравнодушные люди стали вызывать 103, но медики им отказали. Об этом на своей Facebook-странице рассказала Ольга Горб. Она в деталях описала ситуацию.

"Я вызываю 103....Поднимают трубку, озвучиваю: "Мужчина, приступ, центральный ж/д вокзал.. Меня перебивают и слышу в ответ: "Мы вызовы на центральный ж/д вокзал не принимаем, ищите медпункт вокзала". И в трубке гудки..... Что????? Скорая помощь не принимает вызов?????" - изумилась Ольга Горб.

По словам женщины, свидетелям пришлось срочно искать медпункт. В то же время на место инцидента подошли трое патрульных. Но они сообщили, что у них нет связи с медиками вокзала.

К счастью, со второго раза сотрудники линии 103 все же приняли вызов. Но на место ЧП пришли медики, которые работают в медпункте вокзала. По словам Горб, они начали надевать тонометр на одежду пострадавшего, а еще попросили посадить его на стул, не проверив, не поврежден ли позвоночник мужчины.

"Мужчине с приступом невероятно повезло с проходящим мимо парнем со спортивным телосложением. Он точно знал, как оказывать доврачебную помощь", – резюмировала автор поста.

Пользователи сети отреагировали на инцидент на вокзале.

  • Точно підмічено "роблять вигляд відсутності".... Причому більшість.
  • Интересно, деф хоть где-то есть на центральном вокзале? а то ж может быть ситуация, что вспотеешь реанимировать, скоряк не едет и шо...

В Киеве &quot;скорая&quot; отказалась ехать на вызов: детали скандалаСкриншот комментариев

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