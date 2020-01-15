Втратила свідомість: у центрі Одеси на жінку звалився фасад будинку (фото)

В Одесі на жінку впала частина фасаду будинку (фото: колаж РБК-Україна)

В Одесі на жінку впала частина фасаду будівлі

У вівторок, 14 січня, в центрі Одеси на молоду жінку впала частина фасаду будинку. Інцидент стався на вулиці Успенській, 10. Після отриманої травми жінка впала в обморок. Про це розповіла її сестра Катерина Агафонова-Доброєр на своїй сторінці в Facebook.

Частина фасаду, яка відвалилася, потрапила жінці прямо в голову. Коли вона впала, то її побачив чоловік, який працював поруч, і викликав швидку допомогу.

В Одесі на жінку впала частина фасаду будинку (фото: facebook.com/Катерина Агафонова-Доброєр)

Сестра потерпілої розповіла, що її родичка йшла по вулиці, а коли почула шум, то почала відбігати від будинку, але від будівлі відвалився шматок карнизу, вдарився об балкон, а потім впав жінці прямо на голову.

В Одесі на жінку впала частина фасаду будинку (фото: facebook.com/Катерина Агафонова-Доброєр)

Балкон трохи пом'якшив удар, але все ж жінка отримала струс мозку й забиття м'яких тканин голови. При цьому медики зазначили, що все могло бути набагато гірше.

Про цей інцидент повідомили поліцію, але Катерина не впевнена, що правоохоронці щось зроблять.

"Ми ходимо під цими будинками кожен день з дітьми, колясками. Часто автомобілі паркуються так, що на безпечну відстань від будинку відійти просто немає можливості", - зазначила Катерина.

Нагадаємо, що в місті Кременець Тернопільської області металевий паркан упав на жінку з п'ятирічною дитиною.