Потерял управление и разбился об отбойник: шокирующее ДТП под Киевом (видео)

30 июля под Киевом на Днепровском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей: так, Kia влетела в Porsche и разбилась об отбойник. Об этом с места события сообщает Информатор.

Отмечается, что водитель Kia в районе села Новые Безрадичи около 0:05 на большой скорости зацепил стоящий на обочине Porsche и потерял управление.

Kia влетела в Porsche и разбилась об отбойник (фото: kiev.informator.ua)

По словам водителя Porsche, он с девушкой ехал по Днепровскому шоссе в сторону Киева. Внезапно у машины спустило колесо и мужчина был вынужден остановиться, чтобы включить "аварийку".

Через некоторое время в стоящий автомобиль на высокой скорости врезалась Kia. От столкновения мужчина потерял управление и машина ударилась задней частью в отбойник.

Водитель Kia в момент столкновения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а вследствие удара он и его пассажирка получили травмы и были госпитализировали в ближайшую больницу.

Kia влетела в Porsche и разбилась об отбойник

Напомним, что в Киеве пьяный неадекват на авто устроил ДТП, а потом обвинил патрульных в похищении.

Мы писали, что 29 июня в мастерском цехе на территории управления спецмашин "Киевгорстроя" начался серьезный пожар, который унес жизнь рабочего.

Ранее в Киеве мусоровоз столкнулся с маршруткой. Маршрутный автобус не сильно пострадал от столкновения, чего не скажешь о грузовике.