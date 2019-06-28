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Кабина в хлам: в Киеве мусоровоз столкнулся с маршруткой (видео)

STYLERЖизнь    28.06.2019 - 17:07
Кабина в хлам: в Киеве мусоровоз столкнулся с маршруткой (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Очевидец ДТП подозревает, что водитель грузовика был пьян

В Киеве мусоровоз столкнулся с маршруткой, в результате чего кабина грузовика была сильно разбита. ДТП произошло на улице Щербаковского на Нивках. Об этом говорится в сообщении "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Также в сети опубликовали видео с места происшествия.

Отмечается, что мусоровоз также сбил дерево. Маршрутный автобус не сильно пострадал от столкновения, а вот у грузовика кабина водителя полностью вмялась, лобовое стекло разбито и выпало.   

 

В Киеве мусоровоз столкнулся с маршруткой (Фото: скриншот)

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются. К счастью, про серьезно пострадавших в ДТП не сообщается. Как написал в сети Роман Яременко, мусоровоз проехали мимо него на большой скорости - очевидец аварии подозревает, что водитель был пьян.  

 

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как пишут пользователи сети в комментариях под видео, мусоровозы не редко ездят на большой скорости, что создает на дорогах опасные ситуации и провоцирует возникновение аварий.

  • Так эти мусоровозы вечно не ездят, а летают! Этого стоило ожидать, постоянно на пешеходном жду, чтобы Шумахер пролетел, а то тяжело такую махину на большой скорости остановить.
  • "Богдан" прошел краш тест!
  • На Академгородке еще один "микроб" без стекла остался;
  • "Богдан" крепкий оказался...
  • Ух ему кабину развальцевало...
  • Что нужно иметь в черепке, чтобы развалить новый мусоровоз? Это кошмар...
  • Он проезжал мимо меня, наваливал капец, бухой наверное..

Кабина в хлам: в Киеве мусоровоз столкнулся с маршруткой (видео)

Скрин комментариев

Как сообщалось, ранее в Киеве ветеран АТО остался без руки из-за собственной халатности - мужчина выгружал мусор в мусоровоз, механизм которого и оторвал ему руку.

Напомним, прошлым летом в Закарпатской области водитель мусоровоза наехал на пожилого пешехода. В результате ДТП пенсионер погиб. 

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