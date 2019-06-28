Кабина в хлам: в Киеве мусоровоз столкнулся с маршруткой (видео)

Очевидец ДТП подозревает, что водитель грузовика был пьян
В Киеве мусоровоз столкнулся с маршруткой, в результате чего кабина грузовика была сильно разбита. ДТП произошло на улице Щербаковского на Нивках. Об этом говорится в сообщении "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
Также в сети опубликовали видео с места происшествия.
Отмечается, что мусоровоз также сбил дерево. Маршрутный автобус не сильно пострадал от столкновения, а вот у грузовика кабина водителя полностью вмялась, лобовое стекло разбито и выпало.
В Киеве мусоровоз столкнулся с маршруткой (Фото: скриншот)
Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются. К счастью, про серьезно пострадавших в ДТП не сообщается. Как написал в сети Роман Яременко, мусоровоз проехали мимо него на большой скорости - очевидец аварии подозревает, что водитель был пьян.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Как пишут пользователи сети в комментариях под видео, мусоровозы не редко ездят на большой скорости, что создает на дорогах опасные ситуации и провоцирует возникновение аварий.
Скрин комментариев
Как сообщалось, ранее в Киеве ветеран АТО остался без руки из-за собственной халатности - мужчина выгружал мусор в мусоровоз, механизм которого и оторвал ему руку.
Напомним, прошлым летом в Закарпатской области водитель мусоровоза наехал на пожилого пешехода. В результате ДТП пенсионер погиб.