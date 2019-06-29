Во всем виноваты патрульные: в Киеве пьяный неадекват на авто устроил ДТП (видео)

ДТП в Киеве (фото: РБК-Украина)

Пьяный водитель обвинил патрульных в своих неудачах

29 июня в центре Киева произошло ДТП: пьяный водитель на BMW врезался в автомобиль Daewoo Matiz. Когда водителя немецкого авто задержали патрульные, тот стал кричать, что его похитили. Об этом сообщил Информатор.

Авария произошла на бульваре Леси Украинки, 32 около 4:30. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не заметил стоящий Matiz на пустой дороге, а после аварии долго не выходил из салона, пытаясь уехать с места происшествия.

Патрульные силой вытащили мужчину, посадили в служебный автомобиль и дождались приезда знакомых задержанного.

ДТП в центре Киеве с пьяным водителем

К слову, для знакомых у водителя была весьма интересная версия задержания: он кричал, что его похитили и силой удерживают в полицейском Prius. На данный момент правоохранители устанавливают детали дорожного происшествия.

ДТП в центре Киеве с пьяным водителем

Ранее в Киеве мусоровоз столкнулся с маршруткой. Маршрутный автобус не сильно пострадал от столкновения, а вот у грузовика кабина водителя полностью вмялась, лобовое стекло разбито и выпало.

Напомним, что 29 июня в мастерском цехе на территории управления спецмашин "Киевгорстроя" начался серьезный пожар, который унес жизнь рабочего.

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