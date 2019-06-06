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Усик потерял второй чемпионский титул за два дня

Новости » Спорт    06.06.2019 - 10:40
Усик потерял второй чемпионский титул за два дня
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Титул WBO достанется его бывшему оппоненту

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) продолжает терять свои пояса в связи с переходом в супертяжи. Теперь украинец больше не является чемпионом мира по версии WBO, сообщили в организации.

В статус полноценного чемпиона переведен "временный" чемпион WBO поляк Кшиштоф Гловацки (31-1, 19 КО).

"Поскольку чемпион WBO Александр Усик переходит в хэвивейт, "временный" чемпион Кшиштоф Гловацки становится новым чемпионом организации", - заявил президент организации Франсиско Валкарсель. 

Накануне WBC (Всемирный боксерский совет) перевел Усика в статус "чемпиона в отпуске". До этого боксер отказался от титула Всемирной боксерской ассоциации - WBA в тяжелом весе, которая обязала его провести защиту пояса.

Пока 32-летний украинский боксер сохраняет за собой титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, Усик должен был дебютировать в супертяжелой весовой категории 25 мая, однако получил травму в процессе подготовки к бою. Его возвращение на ринг ожидается в сентябре.

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