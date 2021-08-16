Втратив свідомість і впав: під Тернополем під час гри раптово помер футболіст

У неділю, 15 серпня, в місті Ланівці Тернопільської області під час гри раптово помер 29-річний футболіст Андрій Герасимчук.

Про це розповів начальник відділу інфраструктури, інвестицій та житлово-комунального господарства Лановецького міської ради Сергій Ходанович у Facebook .

Представник футбольного клубу "Обрій-Ланівці" Андрій Засядко розповів, що Герасимчук вже 10 років грає в футбол і до цього на здоров'я скарг від нього не було, повідомляє ZAXID.NET.

Андрій Герасимчук (фото: zaxid.net)

Герасимчук грав на позиції захисника. Йому стало погано після першого тайму. Коли була перерва, він сказав, що на поле вже не вийде, оскільки недобре себе почуває.

Чоловік вирішив відпочити. Коли почався другий тайм, він вийшов на вулицю, втратив свідомість, і впав на траву.

Гравці зупинили матч і викликали швидку допомогу. Медики півтори години намагалися його реанімувати на полі, оскільки не могли його забрати в лікарню поки він не подасть ознаки життя.

Відомо, що Герасимчук недавно одружився. Точну причину його смерті встановить експертиза.