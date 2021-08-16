ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Втратив свідомість і впав: під Тернополем під час гри раптово помер футболіст

Новость на русском →
Тернопіль, Понеділок 16 серпня 2021 16:31
Втратив свідомість і впав: під Тернополем під час гри раптово помер футболіст Колаж РБК-Україна: футболіст Андрій Герасимчук помер під час гри
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 15 серпня, в місті Ланівці Тернопільської області під час гри раптово помер 29-річний футболіст Андрій Герасимчук.

Про це розповів начальник відділу інфраструктури, інвестицій та житлово-комунального господарства Лановецького міської ради Сергій Ходанович у Facebook.

Представник футбольного клубу "Обрій-Ланівці" Андрій Засядко розповів, що Герасимчук вже 10 років грає в футбол і до цього на здоров'я скарг від нього не було, повідомляє ZAXID.NET.

Втратив свідомість і впав: під Тернополем під час гри раптово помер футболіст

Андрій Герасимчук (фото: zaxid.net)

Герасимчук грав на позиції захисника. Йому стало погано після першого тайму. Коли була перерва, він сказав, що на поле вже не вийде, оскільки недобре себе почуває.

Чоловік вирішив відпочити. Коли почався другий тайм, він вийшов на вулицю, втратив свідомість, і впав на траву.

Гравці зупинили матч і викликали швидку допомогу. Медики півтори години намагалися його реанімувати на полі, оскільки не могли його забрати в лікарню поки він не подасть ознаки життя.

Відомо, що Герасимчук недавно одружився. Точну причину його смерті встановить експертиза.

Нагадаємо, помер легендарний гравець "Баварії" Герд Мюллер. Легенді футболу було 75 років.

Ми також писали про те, що помер знаменитий український футболіст і тренер Володимир Дикий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
LITE
Свято 16 серпня: що можна і не можна робити, кого сьогодні привітати
Свято 16 серпня: що можна і не можна робити, кого сьогодні привітати