Потеряете не только деньги: вот почему на самом деле нельзя свистеть в доме
У многих народов существует запрет на свист в доме. Мы знаем с детства, что из-за этого, мол, "не будет" денег. Но это не единственная причина, почему не стоит игнорировать такой запрет.
Об этом пишет UkrMedia.
Вот что говорят приметы про свист в доме:
- могут появиться трудности в делах, бизнесе, ведь свист - к материальным потерям;
- одинокие люди могут оставаться такими еще долго;
- может помешать карьерным успехам;
- члены семьи могут сталкиваться с недугами, постоянно будут появляться мелкие бытовые неприятности;
- молодую семью может постигнуть бездетность;
- беременной женщине запрещено свистеть, чтобы не было трудностей с родами.
Почему свист - это так плохо?
Дело в том, что раньше люди верили, что через свист общается разная нечисть. Поэтому если вы будете часто насвистывать, вокруг вас будут собираться всевозможные бесы.
Конечно же, нечистая сила принесет в ваш дом невзгоды, ссоры, разного рода неприятности.
Еще несколько причин, из-за которых нельзя свистеть
Свист издавна ассоциировался с ветром, а ветер - это стихия, которая может наделать беды.
Считается, что домовому не нравится свист, и он может делать вред (проблемы с электричеством, канализацией; могут пропадать вещи; растения плохо расти и так далее).
Свист считается и даже оскорбительным, и для этого есть определенные причины, ведь раньше свистом мужчины в корчме звали публичных женщин.
Считается, что свистом колдуны могут привлекать нечисть для проведения своего обряда.
Ночью свистеть вообще не стоит, где угодно. Своим свистом человек может привлечь к себе нечистую силу, лишиться удачи, попасть впросак и привлечь недуги.
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