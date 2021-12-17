Втратите не тільки гроші: ось чому насправді не можна свистіти в домі

У багатьох народів існує заборона на свист в домі. Ми знаємо з дитинства, що через це, мовляв, "не буде" грошей. Але це не єдина причина, чому не варто ігнорувати таку заборону.

Ось що говорять прикмети про свист в домі:

можуть з'явитися труднощі у справах, бізнесі, адже свист - до матеріальних втрат;

самотні люди можуть залишатися такими ще довго;

може завадити кар'єрним успіхам;

члени родини можуть зіштовхуватися з недугами, постійно будуть з'являтися дрібні побутові неприємності;

молоду родину може спіткати бездітність;

вагітній жінці заборонено свистіти, аби не було труднощів з пологами.

Чому свист - це так погано?

Річ у тім, що раніше люди вірили, що через свист спілкується різна нечисть. Тому якщо ви будете часто насвистувати, навколо вас збиратимуться всілякі біси.

Звісно ж, що нечиста сила принесе у ваш дім негаразди, сварки, різного роду неприємності.

Ще кілька причин, через які не можна свистіти

Свист здавна асоціювався з вітром, а вітер - це стихія, яка може наробити лиха.

Вважається, що домовику не подобається свист, і він може робити шкоду (проблеми з електрикою, каналізацією; можуть зникати речі; рослини погано рости і так далі).

Свист вважається і навіть образливим, і для цього є певні причини, адже раніше свистом чоловіки у корчмі звали публічних жінок.

Вважається, що свистом чаклуни можуть привертати нечисть для проведення свого обряду.

Вночі свистіти взагалі не варто, будь-де. Своїм свистом людина може привернути до себе нечисту силу, позбутися удачі, потрапити у халепу і залучити недуги.