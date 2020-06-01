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Потеря зубов связана с опасными болезнями: ученые сделали открытие

STYLERЖизнь    01.06.2020 - 19:07
Потеря зубов связана с опасными болезнями: ученые сделали открытие
Ученые нашли связь между потерей зубов и распространенными болезнями (фото: freepik)

Люди, страдающие рядом болезней, чаще рискуют остаться без зубов

Потеря зубов связана с рядом тяжелых хронических заболеваний или же с плохим общим состоянием здоровья у взрослых пациентов. Такое открытие сделали недавно ученые из США.

Так, согласно исследованию Марсии Л. Паркер из CDC в Атланте, опубликованному в Morbidity and Mortality Weekly Report, чаще зубы теряют взрослые старше 50 лет, которые страдают тяжелыми хроническими недугами.

Измерения, проводимые в течение 1999-2004 и 2011-2016 годах, показали, что преимущественно такие пациенты страдали потерей зубов (эдентулизмом) и отсутствием функциональных зубных рядов (когда отсутствует несколько зубов, в результате чего происходит деформация челюсти).

Чаще всего такие проблемы обнаруживались у людей с такими болезнями, как ревматоидный артрит, астма, диабет, эмфизема, болезни сердца, печени, перенесенный инсульт.

Результаты этих исследований позволят проводить более комплексное стоматологическое лечение у пациентов из названной выше группы риска. И в будущем ученые и медики готовы разрабатывать алгоритмы помощи людям с такими болезнями.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины здоровье
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