Названа самая полезная каша: защитит желудок, укрепит нервы и поможет мужчинам

Диетологи назвали самую полезную кашу, которая не только богата витаминами и микроэлементами, но и доступна каждому украинцу
Диетологи назвали самую полезную кашу, которая является настоящим кладезем витаминов, микроэлементов и питательных веществ. Это любимая многими украинцами гречка, без которой не обходится ни одна "карантинная закупка".
И хотя гречка весьма калорийна (310 ккал на 100 г), неполезных, "легкоусвояемых" углеводов в ней немного. А вот клетчатки наоборот - предостаточно. Именно поэтому при употреблении гречки уровень обмена веществ повышается, а уровень сахара в крови повышается очень незначительно.
Богата гречка белками, что содержат большое количество незаменимых аминокислот, а по своему белковому составу она вполне сопоставима с мясом. Жиры, содержащиеся в крупе, по большей части полиненасыщенные - они с успехом снижают уровень холестерина и улучшают жировой обмен.
Эксперты называют гречку чемпионом по наличию в ней полезных веществ. В ее состав входят витамины: А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, PP и холин. Каша также богата микроэлементами: железом, калием, кальцием, кремнием, магнием и многими другими.
Диетологи отметили такие полезные для организма человека свойства гречки:
И напоследок отметим, что гречка особенно полезна для мужчин, поскольку влияет на работу мочеполовой системы, а при регулярном употреблении является профилактической мерой мужской дисфункции.
Интересно, что ранее ученые рассказали, что похудению мешает не только переедание, но и недостаток важного микроэлемента в организме.
А вот диетологи назвали три досадные ошибки, из-за которых бывает так сложно похудеть, несмотря на диету и физические нагрузки.
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Автор: Ирина Мельник