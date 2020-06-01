Втрата зубів пов'язана з небезпечними хворобами: вчені зробили відкриття

Вчені знайшли зв'язок між втратою зубів і поширеними хворобами (фото: freepik)

Люди, які страждають низкою хвороб, частіше ризикують залишитися без зубів

Втрата зубів пов'язана з низкою важких хронічних захворювань або ж з поганим загальним станом здоров'я у дорослих пацієнтів. Таке відкриття зробили нещодавно вчені з США.

Так, згідно з дослідженням Марсії Л. Паркер з CDC в Атланті, опублікованому в Morbidity and Mortality Weekly Report, частіше зуби втрачають дорослі старше 50 років, які страждають важкими хронічними недугами.

Вимірювання, що проводяться протягом 1999-2004 і 2011-2016 роках, показали, що здебільшого такі пацієнти страждали втратою зубів (едентулізмом) і відсутністю функціональних зубних рядів (коли відсутні кілька зубів, у результаті чого відбувається деформація щелепи)

Найчастіше такі проблеми виявлялися у людей з такими хворобами, як ревматоїдний артрит, астма, діабет, емфізема, хвороби серця, печінки, перенесений інсульт.

Результати цих досліджень дозволять проводити більш комплексне стоматологічне лікування у пацієнтів з названої вище групи ризику. І в майбутньому вчені та медики готові розробляти алгоритми допомоги людям з такими хворобами.

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Автор: Светлана Мащенко