Запад Украины накроют дожди

Иллюстративное фото (УНИАН)

В западных и северных областях сегодня дожди и грозы

Погода в Украине: 15 августа дожди и грозы накроют западные области, а на востоке ожидается переменная облачность. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Так, в западных и северных областях сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +19+21, ночью ожидается +14+16. В центре страны 15 августа переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +29+31, ночью ожидается +16+18.

На юге Украины сегодня без осадков, температура воздуха днем достигнет +30+32, ночью ожидается +18+20. В восточных областях переменная облачность, температура воздуха днем +30+32, ночью ожидается +17+19.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +24+26, ночью ожидается +16+18.