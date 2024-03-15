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Потепління скасовується? Синоптик розповів, якою буде погода до кінця березня

П'ятниця 15 березня 2024 13:42
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Потепління скасовується? Синоптик розповів, якою буде погода до кінця березня Якою буде погода в Україні до кінця березня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні у найближчі тижні не порадує значним потеплінням та сонячною погодою. Кінець березня буде холодним та дощовим, подекуди можливі ще морози вночі.

Якою буде погода в Україні в другій половині березня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар народного синоптика Володимира Деркача для "Телеграф".

У підготовці матеріалу також використані дані: сайт прогнозу погоди Метеофор.

Мокрий сніг та морози

Кінець березня в Україні не принесе довгоочікуваного весняного тепла. Остання декада місяця буде з температурними гойдалками, очікується багато дощів та похмурих днів. Також можливі морози та мокрий сніг.

"На початку третьої декади прийде похолодання з опадами в вигляді мокрого снігу. Інколи температура повітря падатиме до мінуса. Це буде таке собі повернення зими. Насамкінець березня трохи потеплішає, однак справжнього весняного тепла не буде", - дав свій прогноз народний синоптик Володимир Деркач.

Що кажуть прогнози

На півночі з 18 по 25 березня буде прохолодно, очікуються дощі з мокрим снігом. Температура повітря почне підвищуватися тільки в останні дні березня. Квітень почнеться з сильних дощів.

Потепління скасовується? Синоптик розповів, якою буде погода до кінця березня

Карта погоди у Чернігові

На півдні найближчий тиждень буде холодним, з дощами. Кінець березня порадує сонячними днями, але істотного потепління ще не буде. На початку квітня температура підніметься вдень до +12 градусів, але очікуються сильні дощі.

Потепління скасовується? Синоптик розповів, якою буде погода до кінця березня

Карта погоди в Одесі

На сході з 18 по 31 березня буде хмарно, з проясненнями, можливі короткочасні дощі. Однак вдень температура буде не вище +10 +12 градусів. Квітень почнеться з сильних дощів.

Потепління скасовується? Синоптик розповів, якою буде погода до кінця березня

Карта погоди у Харкові

В західних областях очікується зниження температури вночі до -1 -2 градусів, холодно буде також й вдень. Можливий дощ з мокрим снігом. З 23 березня температура трошки підніметься, але очікуються дощі.

Потепління скасовується? Синоптик розповів, якою буде погода до кінця березняКарта погоди у Львові

В Києві з 18 по 24 березня температура буде коливатися від +5 до +10, вночі від 0 до +5 градусів, очікується мокрий сніг з дощем. Останній тиждень березня буде прохолодним та похмурим. Квітень розпочнеться з невеличкого підвищення температури, але синоптики прогнозують сильні дощі.

Потепління скасовується? Синоптик розповів, якою буде погода до кінця березня

Карта погоди в Києві

Раніше ми розповідали, яка погода очікує українців з березня по травень.

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