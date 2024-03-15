Потепління скасовується? Синоптик розповів, якою буде погода до кінця березня
Погода в Україні у найближчі тижні не порадує значним потеплінням та сонячною погодою. Кінець березня буде холодним та дощовим, подекуди можливі ще морози вночі.
Якою буде погода в Україні в другій половині березня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар народного синоптика Володимира Деркача для "Телеграф".
У підготовці матеріалу також використані дані: сайт прогнозу погоди Метеофор.
Мокрий сніг та морози
Кінець березня в Україні не принесе довгоочікуваного весняного тепла. Остання декада місяця буде з температурними гойдалками, очікується багато дощів та похмурих днів. Також можливі морози та мокрий сніг.
"На початку третьої декади прийде похолодання з опадами в вигляді мокрого снігу. Інколи температура повітря падатиме до мінуса. Це буде таке собі повернення зими. Насамкінець березня трохи потеплішає, однак справжнього весняного тепла не буде", - дав свій прогноз народний синоптик Володимир Деркач.
Що кажуть прогнози
На півночі з 18 по 25 березня буде прохолодно, очікуються дощі з мокрим снігом. Температура повітря почне підвищуватися тільки в останні дні березня. Квітень почнеться з сильних дощів.
Карта погоди у Чернігові
На півдні найближчий тиждень буде холодним, з дощами. Кінець березня порадує сонячними днями, але істотного потепління ще не буде. На початку квітня температура підніметься вдень до +12 градусів, але очікуються сильні дощі.
Карта погоди в Одесі
На сході з 18 по 31 березня буде хмарно, з проясненнями, можливі короткочасні дощі. Однак вдень температура буде не вище +10 +12 градусів. Квітень почнеться з сильних дощів.
Карта погоди у Харкові
В західних областях очікується зниження температури вночі до -1 -2 градусів, холодно буде також й вдень. Можливий дощ з мокрим снігом. З 23 березня температура трошки підніметься, але очікуються дощі.
Карта погоди у Львові
В Києві з 18 по 24 березня температура буде коливатися від +5 до +10, вночі від 0 до +5 градусів, очікується мокрий сніг з дощем. Останній тиждень березня буде прохолодним та похмурим. Квітень розпочнеться з невеличкого підвищення температури, але синоптики прогнозують сильні дощі.
Карта погоди в Києві
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