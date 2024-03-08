Коли у 2024 році потрібно садити картоплю: запам'ятайте ці правила
Весна - час посадки картоплі й деякі городники поспішають з цим процесом. Для посадки цього овочу є оптимальний час та обов'язково потрібні деякі умови.
Коли потрібно починати садити картоплю у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У підготовці матеріалу використані джерела: Сад та город, Поради дачникам, AgroNews.
Сорти картоплі
Вся картопля ділиться за сортами. Деякі з них підходять для ранньої посадки, а деякі тільки для пізньої.
Рання. Збирання картоплі можна проводити через 55-60 днів після посадки. Не годиться для тривалого зберігання. Ідеальний час для посадки - перші теплі весняні дні. Найпоширеніші сорти: Жуковський ранній, Удача, Ред Скарлет, Аріель, Олена.
Середньорання. Садять з середини травня і збирають через 65-80 днів після посадки. Такі сорти підходять для нетривалого зберігання (1-2 місяці), бо ця картопля містить великий вміст крохмалю. Найбільш популярні: Єлизавета, Невський, Горобина, Скарлет, Іллінський.
Середньостиглі. Садять на початку травня і збирають врожай через 80-95 днів. Такі сорти смачні, але схильні до хвороб. Найпопулярніші: Діброва, Синьоока, Луговський.
Середньопізня. Таку картоплю садять в середині або наприкінці травня. Викопують через 95-110 днів. Переважно такі сорти садять в південних областях, бо їм треба більше часу для визрівання. Вони стійкі до хвороб і підходять для тривалого зберігання. Найвідоміші: Астерікс, Журавлинка, Нікулінський, Раменский.
Пізньостигла. Це сорти, стійкі до заморозків. Садять їх ближче до літа і збирають через 120 днів. Таку картоплю можна довго зберігати. Сорти: Лорха, Атлант, Сатурн.
Коли потрібно садити картоплю
У нашій країні основним показником чомусь стає "а ось сусіди вже посадили". Однак є важливі фактори, які впливають на ваш майбутній врожай.
Температура землі на глибині 10 см (на таку глибину садять картоплю) повинна бути +8 +10 градусів. Така температура необхідна картоплі, щоб вона проросла. При цьому середньодобова температура повітря так само має бути не нижче +10 градусів.
Ну і ще два фактори - слухайте прогноз погоди на найближчі дні. Якщо буде злива, дощі - почекайте з висадкою, оскільки картопля може згнити. Найкращі дні для посадки - сухі та сонячні дні.
Другий - місячний календар посадки рослин. Ріст рослин залежить від місячної фази, тому нехтувати такими календарями не варто.
Березень - 1-5, 8-11, 28-30 квітня
Травень - 1, 2, 5-10, 27-29 травня
Червень - 2-9 червня
Не варто садити картоплю в дні Молодика та Повного місяця, а ще на зростаючий місяць.
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