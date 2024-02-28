"Літнього тепла не чекайте": народний синоптик дав прогноз на весну

Погода весною 2024 року буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів, ще можливий мокрий сніг та заморозки.

Якою буде погода весною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар народного синоптика Володимира Деркача для " Телеграф ".

Погода в березні

За словами синоптика, перші дні весни порадують українців приємним теплом. Вдень буде тепло, а от вночі ще можуть бути невеликі морози.

"Початок весни буде погожий, але досить "бідний" на опади, яких буде дуже мало і траплятимуться вони зрідка (варто очікувати невеликих опадів на початку першої декади березня). Температура вдень здебільшого плюсова, однак уночі можливі невеликі морози. Приблизно з середини першої декади березня поволі почне підніматися температура повітря, а наприкінці першої десятиденки слід очікувати значного зростання і буде досить тепло навіть як для березня - справжнє весняне тепло. Та все ж подекуди вночі ще траплятимуться заморозки", - розповів Деркач.

Він додав, що з середини місяця температура повітря знову опуститься, з'являться опади. Остання декада місяця буде холодною, можливий мокрий сніг, а температура може впасти до мінуса.

Останні дні першого місяця весни порадують потеплінням, але справжнього весняного тепла ще не буде.

Погода у квітні

На початку місяця в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним та сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря почне поступово зростати й буде досить тепло. Однак на початку другої декади місяця очікується декілька днів похолодання та дощі.

"Пройдуть дощі, хоч і не дуже сильні, і знову похолодає. Та з середини другої десятиденки знову прийде потепління, хоч і нетривале, але температура вдень буде вище від квітневої норми. Третя ж декада продовжить перехід до вищих температур, хоча на початку десятиденки опади зіпсують загальну картину. Втім, погода швидко налагодиться і до кінця місяця вже буде радувати теплими та погожими днями без опадів", - прогнозує синоптик.

Погода в травні

Перша декада травня почнеться з помірного весняного тепла. Очікується волога погода, але без сильних та затяжних дощів. Температура повітря трохи підвищиться, є можливість короткочасних дощів.

"Але надалі стовпчики термометрів поповзуть донизу, знову пройдуть опади, але це буде досить короткочасне явище, яке триватиме два-три дні. Вже після цього добряче потеплішає. Це буде найтепліша частина травня, і така тепла погода зберігатиметься і на початку третьої декади місяця (один-два дні)", - каже Деркач.

А ось в кінці травня українців може очікувати неприємний сюрприз у вигляді похолодання та навіть заморозків.

"Погода миттєво зіпсується, пройдуть досить сильні дощі, місцями шквальний вітер, температура повітря сильно знизиться, особливо вночі (можливо навіть до заморозків). Насамкінець травня погода налагодиться, температура зросте, хоча літніх температур ще не буде", - попередив синоптик.