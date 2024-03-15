Потепление отменяется? Синоптик рассказал, какой будет погода до конца марта

Погода в Украине в ближайшие недели не обрадует значительным потеплением и солнечной погодой. Конец марта будет холодным и дождливым, иногда возможны еще морозы ночью.

Какая будет погода в Украине во второй половине марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий народного синоптика Владимира Деркача для " Телеграф ".

Мокрый снег и морозы

Конец марта в Украине не принесет долгожданного весеннего тепла. Последняя декада месяца будет с температурными качелями, ожидается много дождей и пасмурных дней. Также возможны морозы и мокрый снег.

"В начале третьей декады придет похолодание с осадками в виде мокрого снега. Временами температура воздуха будет падать до минуса. Это будет некое возвращение зимы. В конце марта немного потеплеет, однако настоящего весеннего тепла не будет", - дал свой прогноз народный синоптик Владимир Деркач.

Что говорят прогнозы

На севере с 18 по 25 марта прохладно, ожидаются дожди с мокрым снегом. Температура воздуха начнет повышаться только в последние дни марта. Апрель начнется с сильных дождей.

Карта погоды в Чернигове

На юге ближайшая неделя будет холодной, с дождями. Конец марта порадует солнечными днями, но существенного потепления еще не будет. В начале апреля температура поднимется днем до +12 градусов, но ожидаются сильные дожди.

Карта погоды в Одессе

На востоке с 18 по 31 марта облачно, с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Однако днем температура будет не выше +10+12 градусов. Апрель начнется с сильных дождей.

Карта погоды в Харькове

В западных областях ожидается понижение температуры ночью до -1 -2 градусов, холодно будет также и днем. Возможен дождь с мокрым снегом. С 23 марта температура немного поднимется, но ожидаются дожди.

Карта погоды во Львове

В Киеве с 18 по 24 марта температура колеблется от +5 до +10, ночью от 0 до +5 градусов, ожидается мокрый снег с дождем. Последняя неделя марта будет прохладной и пасмурной. Апрель начнётся с небольшого повышения температуры, но синоптики прогнозируют сильные дожди.

Карта погоды в Киеве