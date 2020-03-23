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Потепление уже скоро: синоптики обрадовали украинцев прогнозом погоды

STYLERЖизнь    23.03.2020 - 20:34
Потепление уже скоро: синоптики обрадовали украинцев прогнозом погоды
Погода в Украине и Киеве (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни приятно удивит

Погода в Украине в ближайшие дни будет солнечной и сухой, температура воздуха будет оставаться низкой. Однако синоптики обрадовали украинцев тем, что скоро ожидается потепление.

Как сообщает синоптик Наталка Диденко, во вторник, 24 марта, в Украине ожидается сухая и теплая погода, небольшая облачность вероятна только на Севере.

"Прогностические карты показывают, что завтра наше небо будет свободно от облаков, разве что немного – на Севере, везде будет светить солнце. Антициклон. Менее комфортные прогностические обстоятельства – завтра ожидается сильный северо-восточный ветер (На севере – слабый, умеренный). Также еще подержится морозная погода, ночью до -3 -8 градусов. Днем будут небольшие плюсы, но все равно холодно, максимально +2 +6 градусов", - рассказала синоптик и добавила, что в Киеве будет солнечно, но прохладно.

"В Киеве во вторник ожидается холодным, ночью -3 -5 градусов, днем +2 +4 градуса, но в столице будет светить солнце", - отметила Диденко.

Потепление уже скоро: синоптики обрадовали украинцев прогнозом погоды

Карта погоды

Она рассказала, что с четверга температура воздуха в Украине начнет повышаться и до конца недели существенно потеплеет в большинстве областей.

"Далее температура воздуха в Украине начнет постепенно подниматься и уже с четверга существенно потеплеет, сначала +7 +12 градусов, на Юге до +15 градусов, ближе к выходным +10 +16 градусов. Всю неделю осадков не будет, будет светить солнце", - добавила Диденко.

По данным Украинского гидрометцентра, в субботу, 28 марта, в Украине ожидается солнечная и теплая погода без осадков. В большинстве областей температура воздуха достигнет +12 +14 градусов, местами возможно до +16 +17 градусов. Ночная температура воздуха будет относительно низкой, от 0 до +4 градусов, на юге до +4 +7 градусов.

Потепление уже скоро: синоптики обрадовали украинцев прогнозом погоды

Карта погоды в Украине 28 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики резко изменили прогноз погоды на конец марта.

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