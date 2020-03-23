Потепління вже скоро: синоптики потішили українців прогнозом погоди

Погода в Україні і Києві (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні приємно здивує

Погода в Україні найближчими днями буде сонячною і сухою, температура повітря буде залишатися низькою. Проте синоптики потішили українців тим, що скоро очікується потепління.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, у вівторок, 24 березня, в Україні очікується суха і тепла погода, невелика хмарність імовірна лише на Півночі.

"Прогностичні карти показують, що завтра наше небо буде вільно від хмар, хіба що трохи – на Півночі, скрізь буде світити сонце. Антициклон. Менш комфортні прогностичні обставини – завтра очікується сильний північно-східний вітер (На півночі – слабкий, помірний). Також ще потримається морозна погода, вночі до -3 -8 градусів. Вдень будуть невеликі плюси, але все одно холодно, максимально +2 +6 градусів", - розповіла синоптик і додала, що в Києві буде сонячно, але прохолодно.

"У Києві У вівторок очікується холодним, вночі -3 -5 градусів, вдень +2 +4 градуси, але в столиці буде світити сонце", - зазначила Діденко.

Карта погоди

Вона розповіла, що з четверга температура повітря в Україні почне підвищуватись і до кінця тижня істотно підвищиться у більшості областей.

"Далі температура повітря в Україні почне поступово підійматися і вже з четверга істотно потеплішає, спочатку +7 +12 градусів, на Півдні до +15 градусів, ближче до вихідних +10 +16 градусів. Весь тиждень опадів не буде, буде світити сонце", - додала Діденко.

За даними Українського гідрометцентру, у суботу, 28 березня, в Україні очікується сонячна і тепла погода без опадів. У більшості областей температура повітря досягне +12 +14 градусів, місцями можливо до +16 +17 градусів. Нічна температура повітря буде відносно низькою, від 0 до +4 градусів, на півдні до +4 +7 градусів.

Карта погоди в Україні 28 березня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики різко змінили прогноз погоди на кінець березня.