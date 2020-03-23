Синоптики резко изменили прогноз погоды на конец марта

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине порадует украинцев в конце марта

Погода в Украине будет более теплой, чем прогнозировали ранее. Серьезное потепление придет уже 27 марта, но и в ближайшие дни будет не так холодно, как считалось. Такие данные предоставили синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, синоптики Украинского гидрометцентра в прогнозе на 24 марта уточняют, что снега практически не будет, а ночной мороз будет не таким суровым (раньше прогнозировалось до -9 градусов).

Согласно новым картам синоптиков, ближайшей ночью по стране мороз от 0 до -7 (теплее на Юге, холоднее - в других регионах). Днем от +2 до +6. Небольшой снег возможен в восточных областях и Крыму. При этом ожидается порывистый ветер до 12 метров в секунду.

В Киеве во вторник, 24 марта, днем +2+4, ночью от -4 до -6 мороза, ветрено, но без осадков.

Погода в Украине 24 марта (фото: meteo.gov.ua)

25 марта температура повысится на несколько градусов, без осадков, ветрено. А вот в четверг, 26 марта, потеплеет существенно. Будет +8+12, на Юге +12+15. Однако ночью на большинстве территорий (кроме южных областей) температура снизится до -1 +2 градусов.

Погода в Украине 25 и 26 марта (фото: meteo.gov.ua)

А вот 28 и 29 марта установится по-настоящему теплая весенняя погода. От +12 до +17 по всей стране, без осадков. При этом ночью все еще будет холодно - местами около нуля.

Погода в Украине 27 и 28 марта (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптик дал неутешительный прогноз на летние месяцы в Украине.