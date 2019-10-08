Потепление наступит не везде: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине в среду, 9 октября, во многих областях страны будет оставаться сложной. На востоке сохранятся ночные морозы, а часть страны уже будет греться в более комфортных температурах. Кроме того, синоптики предупредили, что на Украину надвигаются кратковременные дожди.

Погода на востоке ожидается солнечная и сухая, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов, днем в регионе ожидается от +10 до +12 градусов, в Днепре до +14 градусов.

На юге Украины погода начнет улучшаться – ожидается ясная и суха погода. Ночные морозы задержатся в Николаевской и Херсонской областях, там синоптики прогнозируют -1 -3 градуса. В Одессе ночью +4 +6 градусов. Днем в регионе потеплеет до +14 +18 градусов. В Крыму без осадков, ясно. Ночью +2 +4 градуса, днем от +16 до +18 градусов.

В северных областях морозы отступят, однако ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью +2 +4 градуса, днем столбики термометров покажут +9 +11 градусов.

Существенно поднимется температура воздуха и на западе Украины. Ночная температура воздуха будет колебаться от +4 до +7 градусов, днем воздух прогреется до +13 +15 градусов, в Ужгороде до +18 градусов. Дожди пройдут во Львовской, Ровенской, Луцкой, Тернопольской, Житомирской областях и на Закарпатье.

В центральной части страны будет солнечно, небольшая облачность, без осадков. Ночью -1 -3 градуса, днем потеплеет до +11 +13 градусов, местами до +15 градусов.

В Киеве 9 октября возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью ожидается +2 +4 градуса, днем от +10 до +12 градусов.

Погода в Украине 9 октября

Ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло сообщил в своем комментарии для издания OBOZREVATEL, что на длинных выходных 12-14 октября в Украину придет настоящее "бабье лето". В течении недели украинцы смогут насладиться осенним теплом.