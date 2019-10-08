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В Украину вернется по-настоящему теплая осень: синоптик назвала дату

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 13:19
В Украину вернется по-настоящему теплая осень: синоптик назвала дату
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине начнет меняться в сторону потепления

Погода в Украине в ближайшие дни изменится в сторону потепления, но в среду, 9 октября, в стране будет еще довольно прохладно, местами выпадут незначительные осадки, а небо затянет облаками. Об этом пишет Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Так, в среду, на Востоке, в Центре и даже в южных областях ближайшей ночью ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов. Исключение составят Одесская, Винницкая область, а также Крым. На остальной территории ночью будет от +3 до +7 градусов тепла.

Днем, 9 октября, понемногу начнет теплеть. Температура повысится до +12... +18 градусов. Самые высокие показатели будут на Западе Украины. А в северных районах (Черниговщина, Сумщина) ожидается от +7 до +12 тепла.

"Однако тенденция, которую несет юго-западный ветер, явно в сторону потепления", - пишет синоптик.

Омрачать потепление в среду будет сильный, а местами порывистый ветер.

В Украину вернется по-настоящему теплая осень: синоптик назвала дату

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Что касается осадков, то на большинстве территорий будет сухо, лишь на Севере и Западе поморосит.

В Киеве в среду, 9 октября, станет немного теплее. Ночью заморозки не ожидаются - от +4 до +5 градусов, днем около +12. Будет облачно, небольшой дождь.

Тем не менее тепло будет набирать обороты и достигнет своего пика уже в воскресенье 13 октября - в Украину вернется бабье лето. На Покрову, 14 октября, также ожидается прекрасная сухая погода от +17 до +22 градусов.

В Украину вернется по-настоящему теплая осень: синоптик назвала датуВ Украину вернется по-настоящему теплая осень: синоптик назвала дату

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

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