Потепление наступит уже совсем скоро: синоптики назвали новую дату

Конец этой недели еще будет очень холодным и местами температура воздуха в ночные часы упадет до -25 градусов. Центральные области, а также юг и восток накроет сильными снегопадами. А на следующей неделе синоптики прогнозируют оттепель.

"После 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины. И будет происходить постепенное ослабление мороза и повышение температуры до 0, а затем и положительных значений", - объяснила синоптик Наталья Голеня.

Она отметила, что к 25 февраля температура по всей стране перестанет опускаться ниже трех градусов тепла, а на Закарпатье и юге ожидается намного больше – до +10 градусов.

Однако радоваться потеплению особенно не стоит, так как синоптики прогнозируют довольно прохладную весну и температурные качели ожидаются в Украине аж до Пасхи, которая будет в начале мая.