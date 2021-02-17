Февраль расслабиться не даст: Украину накроет еще одной волной снегопадов и морозов

Погода в Украине до начала марта будет очень нестабильной. После сильных снегопадов и морозов в страну придет небольшое потепление. Но продлится оно несколько дней и арктические морозы снова накроют большинство областей.

Как показывают карты синоптика Gismeteo , с 22 февраля в Украине резко потеплеет, но снова будет идти снег, а 24-25 февраля стоит ожидать еще одной волны сильного похолодания, до -20 градусов.

На востоке морозы продержатся до 21 февраля, ночью ожидается до -17 градусов. Потом ожидается потепление, днем до +3 градусов, но будет идти снег. А после 24 февраля температура снова упадет до -21 -20 градусов ночью и до -10 градусов днем. Март жители восточных областей встретят с морозами до -12 градусов и сильными снегопадами.

Карта погоды в Харькове на две недели

В южных областях перепады погоды будут очень резкими, от -11 ночью до +11 градусов днем. Потепление придет после 21 февраля, и до конца месяца дневная температура будет плюсовая, морозы до -5 -3 градусов будут только ночью. Не обещают южанам и сильных осадков, возможен небольшой дождь.

Карта погоды в Одессе на две недели

На севере до конца этой недели стоит ожидать понижение температуры до -25 градусов, а с 22 февраля придет долгожданное потепление, ночью около -1 градуса, днем до +3 градусов. Но уже 24 февраля ночью ударят морозы до -23 градусов. На спад они пойдут после 26 числа и в северные области снова вернутся снегопады. Первый день весны будет холодным и с сильным снегом.

Карта погоды в Чернигове на две недели

В западных областях сильные морозы продержатся до субботы, 20 февраля, а потом наступит потепление. Ожидается плюсовая температура даже ночью, от +2 до +6 градусов. После 24 февраля немного похолодает, ночью до -4, днем ожидается +2 +4 градуса. Март начнется со снегопадов и небольшого ночного мороза.

Карта погоды во Львове на две недели

В Киеве в пятницу, 19 февраля, будет самая холодная ночь, до -23 градусов. С 21 февраля резко потеплеет, до -3 ночью и +4 днем. 24-25 февраля будет еще одна волна морозов, до -19 градусов ночью, а потом снова температура пойдет вверх. В последний день февраля и первый день марта будет холодно и ожидается очень сильный снегопад.

Карта погоды в Киеве на две недели