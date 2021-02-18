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Потепління настане вже зовсім скоро: синоптики назвали нову дату

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в лютому приголомшила жителів країни усіма принадами зими – регіони накрило сильними снігопадами та морозами. Однак весна вже зовсім близько і синоптики прогнозують потепління вже найближчим часом.

Провідний синоптик Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла у коментарі для видання "Сьогодні", що варто чекати від погоди найближчими днями та коли настане потепління.

Кінець цього тижня ще буде дуже холодним і місцями температура повітря вночі впаде до -25 градусів. Центральні області, а також південь і схід накриє сильними снігопадами. А наступного тижня синоптики прогнозують відлига.

"Після 20 лютого почнеться активна адвекція тепла, тобто прихід тепла з Атлантики, із Західної Європи на територію України. І буде відбуватися поступове послаблення морозу і підвищення температури до 0, а потім і позитивних значень", - пояснила синоптик Наталія Голеня.

Вона зазначила, що до 25 лютого температура по всій країні перестане опускатися нижче трьох градусів тепла, а на Закарпатті та півдні очікується набагато більше – до +10 градусів.

Однак радіти потепління особливо не варто, оскільки синоптики прогнозують досить прохолодну весну і температурні гойдалки очікуються в Україні аж до Великодня, який буде на початку травня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики приголомшили прогнозом погоди на весну в Україні.

А також ми писали про те, що друга половина лютого принесе погодні сюрпризи в більшість областей.

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