Потепління настане вже зовсім скоро: синоптики назвали нову дату

Кінець цього тижня ще буде дуже холодним і місцями температура повітря вночі впаде до -25 градусів. Центральні області, а також південь і схід накриє сильними снігопадами. А наступного тижня синоптики прогнозують відлига.

"Після 20 лютого почнеться активна адвекція тепла, тобто прихід тепла з Атлантики, із Західної Європи на територію України. І буде відбуватися поступове послаблення морозу і підвищення температури до 0, а потім і позитивних значень", - пояснила синоптик Наталія Голеня.

Вона зазначила, що до 25 лютого температура по всій країні перестане опускатися нижче трьох градусів тепла, а на Закарпатті та півдні очікується набагато більше – до +10 градусів.

Однак радіти потепління особливо не варто, оскільки синоптики прогнозують досить прохолодну весну і температурні гойдалки очікуються в Україні аж до Великодня, який буде на початку травня.