Весны в Украине нормальной не будет, а тепло придет только в мае: новый прогноз

Погода в Украине напугала жителей обильными снегопадами и ближайшие прогнозы показывают, что таким будет весь февраль. Середина февраля будет очень холодной, местами ожидается до -30 градусов. В целом, снежная и холодная погода будет держаться в стране до начала марта.

О том, какая погода нас ждет весной и стоит ли ожидать быстрого потепления, рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии для " Радио Свобода ".

Синоптик отметил, что снежная погоды и морозы в феврале – это нормально, хотя и не вписывается в теорию о глобальном потеплении. Его методы прогнозирования основаны на движении планет солнечной системы и народных приметах. Официальная метеорология не признает такие методы, но Горбань уверяет, что его прогнозы – достоверны.

"В целом в Украине сейчас вполне нормальная погода для сезона. Ничего особенного, никакой аномалии нет. Погода соответствует предварительным расчетам и закономерностям воздействий планет солнечной системы. Предполагалось и большое количество снега в феврале. Поэтому ждем сильных морозов. В феврале еще два подхода циклонов, но они уже будут не такими снежными", - рассказал синоптик и добавил, что не стоит ожидать тепла весной.

Он отметил, что март начнется со снега с дождем, а настоящее потепление придет не раньше мая.

"Позже возможен снег с дождем. Настоящего тепла не будет ни в апреле, ни в марте. Морозов не будет, но будет холодно - 5-7 градусов выше нуля и много осадков. На самом деле это хорошо, ведь даст дополнительную влагу для сельского хозяйства", - добавил Горбань.