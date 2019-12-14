Потеплеет до +15: синоптики обескуражили прогнозом погоды

Погода в Украине в ближайшие дни значительно улучшиться, будет сухо и довольно тепло, как для средины декабря. А в некоторых областях стоит ждать потепления до +15 градусов. Об этом говорят данные Украинского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, температура начнет повышаться уже в воскресенье, 15 декабря, но значительную часть страны накроют проливные дожди.

Температура днем от +5 до +8, на Юге +9... +11, самая низкая температура ожидается на Севере и Востоке - от +3 до +7, ближайшей ночью от +2 до +4, на Юге +4... +7.

Проливные дожди вероятны по всей стране, кроме Запада.

В Киеве в воскресенье дождь, днем +5... +7, ночью от +2 до +4.

Погода в Украине 15 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

С понедельника, 16 декабря, циклон покинет территорию Украины. В южных областях температурные показатели останутся на том же уровне, а на Западе резко потеплеет (+9... +13), в остальных регионах температура повысится на 2-3 градуса.

Во вторник, 17 декабря, показатели температур останутся на том же уровне, будет сухо с переменной облачностью.

А вот в среду, 18 декабря, в некоторых западных областях температура достигнет +12... +15 по Цельсию.

Но уже с четверга, 19 декабря, температура вохдуха на Западе снизится, на остальных территориях останется на прежнем уровне.

В Киеве с 16 по 19 декабря будет держаться от +7 до +9 днем, и 0... +3 ночью, без осадков.

Погода в Украине с 16 по 19 декабря (скрин: meteo.gov.ua)