Потап став виконавцем "російського ретро": у який скандал співак потрапив цього разу

Український музикант та продюсер Олексій Потапенко (Потап) знову опинився в центрі скандалу. Цього разу через афішу свого концерту у Німеччині.

Що знову трапилося з українським репером, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис блогера Богдана Беспалова.

13 квітня в німецькому місті Білефельд має відбутися концерт українського репера Олексія Потапенка (Потапа), який, попри повномасштабну війну, залишається за кордоном.

Відомо, що Потап під час шоу збирається співати старі хіти "Потап і Настя", "Время і Стекло" та Mozgi. І усе б нічого, але є два вагомих "но".

Перше - на афіші український артист презентований як представник "Російського ретро". За словами Беспалова, афіша завжди затверджується з менеджментом та самим артистом, тому Потап не міг не знати про презентацію себе як "артиста російського ретро".

Друге, на що звернув увагу блогер - на афіші немає жодного натяку на благодійну основу концерту, хоча зазвичай артисти, якщо роблять захід з метою зібрати гроші на ЗСУ чи будь-яку іншу допомогу Україні та українцям, вказують цю інформацію.

Скриншот

"У своєму Інстаграмі артист часто говорить, що прославляє Україну на увесь світ. Мабуть, "російське ретро" один із дієвих інструментів Потапа?.. Олексій за роки повномасштабного вторгнення настільки себе закопав з точки зору репутаційних зашкварів, що інцидент з афішею ставить жирну крапку в прозорості його проукраїнських намірів та репутації", - висловив свою думку Беспалов.

Він додав, що шкода, що є цілий ряд медійних людей, які за період повномасштабної війни так і не зрозуміли, не змінились, не відчули біль свого народу.

Реакція Потапа

Варто зазначити, що Потап вже відреагував на скандал, який розгорівся через його афішу. Він записав відео та розмістив його на свої сторінці в Instagram.

Артист зазначив, що це була помилка з боку організаторів, текст афіші був не узгоджений і зараз вже працюють над виправленням. Також він попросив вибачення перед всіма, хто обурився через текст на афіші.

"Справедливо, це факт. Це людський фактор і я не єдиний, хто потрапляв у таку ситуацію", - сказав Потап.