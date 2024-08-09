Потап знайшов несподіване "застосування" своїм пісням: про що мова

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Так, на сьогодні інтернаціональний хіт Насті Каменських "Elefante", написаний її чоловіком, знаходиться в Китаї в топах прослуховувань. А трек "MOLOKO", також створений Потапом, потрапив у топи в Японії.

Крім того, трек гурту Mozgi “Атятя”, співавтором якого також є Олексій, стрімко завірусився в японському TikTok.

Тому, за чутками, Потап вирішив найближчим часом вирушити до Азії, щоб просувати там українську музику.

У команді співака кажуть, що він прагне поїхати працювати з азіатським ринком, "досліджувати його професійні та музичні тенденції".

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Крім того, сонграйтер впевнений, що його спроба поєднати українську музичну енергетику з культурою східних народів і зайнятись створенням музики на місцевих студіях буде "буде класним музичним експериментом".

Вочевидь співак хоче замахнутися на те, аби створити щось на кшталт україномовного J- Rock чи K-Pop - мегапопулярних серед підлітків по всьому світу жанрів, які зародилися у Японії та Кореї.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Зазначимо, що пісні, написані Потапенко, неодноразово були запрем’єрені на всесвітньо відомих телеканалах і телешоу. Ці треки потрапляли в ротацію національних радіостанцій США, Канади та Мексики.

За рейтингом видання Forbes співачка NK, більшість треків якої написані Олексієм, входить в топ українських артистів, які мають найбільше прослуховувань за кордоном.

Наразі вищезгаданий трек "Elefante" має понад 61 млн прослуховувань на Spotify та Apple Music і 168 млн переглядів на YouTube.

Нагадаємо, що не так давно Потап випустив чуйний трек “Вибач” - про те, як важливо вміти пробачати людям їх помилки.

Можливо, цією композицією співак натякає на вибачення перед українськими меломанами, які критикують артиста за те, що він не дає концертів в Україні, і не бере участь у різноманітних благодійних заходах, що проводяться в різних містах нашої країни.