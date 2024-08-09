Потап нашел неожиданное "применение" своим песням: о чем речь

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Так, на сегодняшний день интернациональный хит Насти Каменских "Elefante", написанный ее мужем, находится в Китае в топах прослушиваний. А трек "MOLOKO", также созданный Потапом, попал в топы в Японии.

Кроме того, трек группы Mozgi "Атятя", соавтором которого также является Алексей, стремительно завирусился в японском TikTok.

Потому, по слухам, Потап решил в ближайшее время отправиться в Азию, чтобы продвигать там украинскую музыку.

В команде певца говорят, что он стремится уехать работать с азиатским рынком, "исследовать его профессиональные и музыкальные тенденции".

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Кроме того, сонграйтер уверен, что его попытка совместить украинскую музыкальную энергетику с культурой восточных народов и заняться созданием музыки на местных студиях будет "будет классным музыкальным экспериментом".

Очевидно, певец хочет замахнуться на то, чтобы создать что-то вроде украиноязычного J-Rock или K-Pop - мегапопулярных среди подростков по всему миру жанров, зародившихся в Японии и Корее.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Отметим, что песни, написанные Потапенко, неоднократно были запремьерены на всемирно известных телеканалах и телешоу. Эти треки попадали в ротацию национальных радиостанций США, Канады и Мексики.

По рейтингу издания Forbes певица NK, большинство треков которой написаны Алексеем, входит в топ украинских артистов, которые имеют больше всего прослушиваний за рубежом.

Сейчас вышеупомянутый трек "Elefante" имеет более 61 млн прослушиваний на Spotify и Apple Music и 168 млн просмотров на YouTube.

Напомним, что не так давно Потап выпустил чуткий трек "Вибач" - о том, как важно уметь простить людям их ошибки.

Возможно, этой композицией певец намекает на извинения перед украинскими меломанами, критикующими артиста за то, что он не дает концертов в Украине, и не участвует в различных благотворительных мероприятиях, проводимых в разных городах нашей страны.