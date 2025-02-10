Потап вперше розповів, як виїхав з України під час війни: "Є легальні способи"

Де був Потап 24 лютого 2022 року

Артист, який довгий час не коментував, як він виїхав під час війни з України, розповів, що на момент початку повномасштабного вторгнення перебував у Мадриді разом зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських.

"У Мадриді разом із Настею. Ми писали пісню для Настиного нового альбому", - зазначив артист.

Потім він розповів, що у нього змінилися пріоритети і він став більше часу приділяти роботі за кордоном.



Потап не раз виїжджав за кордон під час воєнного стану (скриншот з YouTube)

Як Потап виїжджає за кордон під час війни

Водночас на запитання журналіста, як йому вдається їздити за кордон, так як він чоловік призовного віку, який не має трьох неповнолітніх дітей, Потап зазначив, що "є легальні способи".

"Всі артисти українські виїжджають на концерти, гастролі. Є різні Міністерства, у нас різні види професій, які мають можливість виїжджати. Є легальний спосіб виїжджати, у мене один із таких способів. Я виїжджаю і приїжджаю. Це складна система досить", - розповів одіозний артист.

На уточнювальне запитання Дудя, як це відбувається, Потап нічого конкретного не відповів.

"Є системи, є способи, є програми, я не знаю, як правильно сказати, передбачені різними інстанціями, де ти можеш отримати офіційний дозвіл на виїзд. Це непросто, потрібно проходити частину бюрократичну. Я за цей час виїжджав із різних причин через різні інстанції. Вона передбачає, що я повертаюся, тому я і буду повертатися", - розповів репер.

Також він відповів, що допомагає армії та волонтерам.

"Допомагаю армії, допомагаю волонтерам, допомагаю медичним організаціям", - похвалився Потап.



Потап розповів, як виїхав під час війни за кордон (скриншот із YouTube)

Скандали з Потапом

Після початку повномасштабного вторгнення РФ 2022 року одіозний артист не раз потрапляв у скандали: спершу так званий запис у ТрО, який пізніше не підтвердився, потім випуск пісні про волонтерів, що була сприйнята неоднозначно українцями.

Також Потап засвітився під час виступу в німецьких нічних клубах із російськомовними піснями та поміркував на фоні пальм про "нові можливості" за кордоном.

У грудні 2024 року Потапенко розкрив своє місцеперебування і розповів, чим займається.