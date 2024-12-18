Де зараз Потап? Співак розкрив своє місцезнаходження і розповів, чим займається

Репер Олексій Потапенко, він же Потап, вже давно мешкає за кордоно , і у соцмережах він час від часу розкриває подробиці свого різноманітного закордонного життя. Цього разу артист поділився кадрами, зробленими у Європі, та розсекретив плани на майбутнє.

Де зараз Потап

У блозі артист оприлюднив серію фото, які були зроблені в Будапешті, Парижі, Амстердамі та Барселоні. На знімках він постає в різні моменти, демонструючи яскраві образи.

Так, можна побачити, що зірка насичено проводить час і, схоже, частенько любить вигулювати ділові луки, які складаються з пальта, класичних пуловерів чи піджаків. На кількох світлинах Потапенко зробив селфі та навіть сфотографувався з подушкою, де можна побачити українську символіку.

У публікації Олексій зазначив, що збирається й надалі підкорювати європейський та шоубізнес.

"Будапешт-Париж-Амстердам-Барселона – усі на борт! Наш креативний потяг набирає швидкість. 2025-ий буде грандіозним та масштабним. Ми ставимо на карту шоу-бізнесу в різних формах і проявах", - заявив продюсер.

Потап похвалився за кордонними знімками (фото: instagram.com/realpotap)

Потап похвалився за кордонними знімками (фото: instagram.com/realpotap)

Потап похвалився за кордонними знімками (фото: instagram.com/realpotap)

Потап похвалився за кордонними знімками (фото: instagram.com/realpotap)

Реакція мережі

Цікаво, що більшість користувачів позитивно реагують на контент від репера та залишають для нього теплі коментарі. Ось деякі з них:

"На деяких фото на Леона Кілера схожий".

"Гарного вечора, Олексію Андрійовичу!"

"Це не просто артист та продюсер, він як маг, що перетворює будь-які ідеї на хіт".

"Мені сподобався лук у білому пальті".

"Очі смутні та невеселі"

В очах трохи суму. Бажаю, щоб усе було пучком!"

"Всім хейтерам на зло - Потап класний".

До слова, ще нещодавно під дописами репера можна було знайти безліч гнівних коментарів від українців, які критикували його за виїзд з рідної країни у період повномасштабної війни.

Потап похвалився за кордонними знімками (фото: instagram.com/realpotap)

Потап похвалився за кордонними знімками (фото: instagram.com/realpotap)

Потап похвалився за кордонними знімками (фото: instagram.com/realpotap) Потап похвалився за кордонними знімками (фото: instagram.com/realpotap)

Скандали Потапа

Після лютого 2022 року зірка відзначився низкою скандальних вчинків. Це, зокрема, так званий запис до ТрО, який потім не підтвердився, випуск пісні про волонтерів, а також ім'я музиканта у списку, де були присутні й російські артисти. Окрім того, Потапенко втрапляв у скандал через відпочинок у Дубаї з громадянами РФ.

Його законна обраниця - Настя Каменських - тим часом перебуває в Україні, і нещодавно вона навіть виступала перед військовими.