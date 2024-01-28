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Потап спантеличив мережу дописом про вибачення: фани звернули увагу на дивне фото

Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Іванна Пашкевич

Український репер і продюсер Потап заінтригував мережу новим філософським постом. Однак найбільше питань у фоловерів артиста виникло саме через дивне фото, контекст якого вони не зрозуміли.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Потап спантеличив фанів дивним фото

Так, виконавець почав свій допис зі слів про те, що всі у житті роблять помилки.

Але коли приходить час вибачитися, важко знайти правильні слова. Це, каже він, як підкорювання гір.

"Зізнатися у своїх помилкох, сказати “Вибач” не легко для всіх, і це нормально. Це вимагає сміливості і покори, щоб прийняти на себе відповідальність за свої дії", - написав Потап.

"Ця боротьба з вибаченням не є незвичайною. Це важка реалізація того, що ми не є ідеальними, але це чудовий урок особистого зростання. Пам’ятайте, що вибачатися це не слабість, це дає нам силу й показує нашу здатність утримувати здорові стосунки", - додав репер.

Доповнив виконавець публікацію неоднозначним фото. На ньому два окремих знімки.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

На першому співак зображений у світшоті з надписом Sorry (у перекладі з англійської - вибач), а на іншому - песик Олексія та його дружини Насті Каменських.

Реакція юзерів

Користувачі мережі почали цікавитися у знаменитості, перед ким саме він вибачається, і чому на фото їхній з Настею домашній улюбленець.

  • А про що річ?
  • Нічого не зрозуміло - чому фото собаки, кому вибачення. Якось дуже ускладнено не зрозуміло
  • Особливо для чоловіків - це складно. Лише сильні та впевнені - мають силу сказати вибач
  • Можу сказати тільки одне - йому дуже важко психологічно та морально
  • То же Настіна собачка, хіба ні?
  • А чим ти завинив?

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Поки Потап не прокоментував свою філософську публікацію, до яких його прихильники вже встигли звикнути.

Нагадаємо, зараз продюсер перебуває за кордоном, де, за словами зірки, "активно працює в гуманітарній сфері". 

Того, як під час воєнного стану він покинув Україну, артист не афішує.

Нещодавно ми розповідали, що Волошин з'явився у мережі на тлі скандалу зі "втечею" в Мексику.

Також ми писали, що відомий танцюрист, який публічно хвалив РФ, виступає в Нацопері.

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