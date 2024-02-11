Блогерка Пренткович "вибухнула" звинуваченнями на тлі скандалу з Мальдівами: "Це збіг обставин"

Блогерка Таня Пренткович, яка нещодавно потрапила у скандал через те, що її чоловік виїхав з України як волонтер, а потім "раптово" опинився на Мальдівах , спробувала поставити крапку в інциденті. Ситуацію вона назвала "збігом обставин", а також спробувала дорікнути фанам та ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Пренткович.

Що заявила блогерка

Як виявилося, Пренткович продовжує отримувати хейт через скандал з відпусткою чоловіка. Блогерка навіть брала паузу та на якийсь час "зникала" з соцмереж. Втім, від негативу її це не врятувало.

Тому вона вирішила "поставити крапку". При цьому вона звинуватила усіх навколо в тому, що ніхто не помічав її допомогу армії, але звернув увагу на скандал з Мальдівами.

"Я хороша людина, яка помилилася. Так буває. Ми люди, просто люди. Але я більше не дозволю лити бруд у свою сторону чи рідних! Чому ніхто не кричав в усі дири, коли ми допомагали? Купували автобуси і авто для наших військових за власні (не зібрані) кошти? Де ви були? ЗМІ, а ви?" - видала Пренткович.

Пренткович відреагувала на хейт (скріншот)

Окрім цього, блогерка знову спробувала запевнити фанів у тому, що вона летіла у відпустку з дітьми і "не брехала".

"Ми не планували спільну подорож завчасно! Це збіг обставин. На жаль. Нам дуже шкода! Ми вибачилися і свій урок засвоїли. Досить! Я хороша людина, яка помилилася, і мені прикро, що усі в момент забули все хороше, що робила моя сім'я", - написала Пренткович.

Пренткович виправдалася за відпустку з чоловіком (скріншот)

Після цього блогерка показала обійми з сином та зазначила, що "продовжує жити своє життя офлайн", адже їй це сподобалося.

Блогерка заявила про "життя офлайн" (скріншот)

Як на скандал реагувало суспільство

Нагадаємо, нещодавно лейтенант ЗСУ прокоментував відпочинок чоловіка блогерки Пренткович на Мальдівах. "Не може існувати світ, в якому війна десь далеко, а ми живемо власним життям", - наголошував він.

Окрім цього, "вітання" Пренткович та її чоловіку передавали фотографи Ліберови. Вони показали "Мальдіви на фронті" та розповіли про умови військових на Авдіївському напрямку.