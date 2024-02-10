Скандальна Стужук похизувалася відпочинком з росіянками. Українці мовчати не стали
Скандальна блогерка Софія Стужук, яка побудувала бізнес в Україні, а потім виїхала за кордон на тлі повномасштабної війни, нарвалася на нову порцію хейту. Зрадниця відправилася на відпочинок з представницями країни-агресорки.
Чим нині займається Стужук та як на її відпустку з росіянками реагують українці, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram блогерки, Telegram-канал INSTAMANIA.
Де зараз Стужук
На тлі повномасштабної війни блогерка переїхала до Риги, де вдруге вийшла заміж та народила четверту дитину. А нині ж вона відпочиває в ОАЕ. При цьому Стужук навіть не приховує, що проводить час та створює контент з росіянками.
Вона знімає відео з блогерками Надін Сєровскі, Оленою Сажиною та Альбіною Затонською. Жодна з них не засудила путінський режим та повномасштабну війну РФ проти України.
Стужук та росіянки в Дубай (скріншоти)
При цьому зрадниця хизується тілом, називає себе та росіянок "дубайськими мамасітами" й продовжує транслювати контент мовою країни-агресорки.
Як реагують українці
Користувачі мовчати не стали. У коментарях під дописами з фото Стужук українці пишуть:
- "За гроші готова навіть з трупом спати. Проститутка"
- "Стужучка абсолютно безсовісна жадібна мр*зота"
- "Вона вже давно не гідна уваги"
- "Сподіваюсь, її позбавили громадянства? Вона не заслуговує називатись українкою"
- "Ескортниці болота".
Що Стужук казала про війну
24 лютого 2022 року блогерка перебувала у Києві, у своєму будинку поруч з дітьми. Вона не одразу назвала РФ агресором, але потім в одному з дописів усе ж написала, що саме ця країна напала на Україну. Втім, після цього Стужук робила чимало скандальних заяв.
Допис Стужук про війну (скріншот)
Блогерка казала, що більше не повернеться в Україну. Потім вона називала себе "аполітичною" людиною, а восени 2022 року навіть заявила, що українці "винні" у тому, що їх бомблять ракетами, бо вони радіють через удари по РФ та Кримському мосту.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Ізраїль на Євробаченні представить співачка, яка жила в РФ та їздила в окупований Крим.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що відома співачка отримала непристойну пропозицію на кастингу у "ВІА Гру".