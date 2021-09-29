Потап рассказал, что видел Настю Каменских в списке элитных проституток

"Люди придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а Настя - проститутка из Одессы. Я видел каталог, где были артистки и цены за ночь, типа Даша Астафьева, Настя Каменских и Вера Брежнева", - сообщил Потап.

Он посмотрел на этот список и внимательно изучил там указанные цены, а после этого позвонил троим певицам, и рассказал, сколько они стоят. При этом артистки еще возмущались, почему они стоят меньше, чем другие.

"Мне знакомый говорит: "Они же еще поют, и можно с ними провести ночь". Вот такая история", - добавил Потап.

Потап рассказал, что видел свою жену в списке элитных проституток (видео: YouTube)