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Потап розповів, що бачив Настю Каменських у списку елітних повій

Автор: Роман Мирончук

Потап і Настя Каменських довго приховували свої стосунки від громадськості, поки несподівано не оголосили про весілля. Продюсер і репер зізнався, що в той час ходило багато чуток, і він навіть бачив список елітних повій, в якому була його майбутня дружина.

Про це Потап розповівши у програмі "Позаочі".

"Люди придумували, що я якийсь депутатський синок, а Настя - повія з Одеси. Я бачив каталог, де були артистки і ціни за ніч, типу Даша Астаф'єва, Настя Каменських і Віра Брежнєва", - повідомив Потап.

Він подивився на цей список і уважно вивчив там зазначені ціни, а після цього подзвонив трьом співачкам, і розповів, скільки вони коштують. При цьому артистки ще обурювалися, чому вони коштують менше, ніж інші.

"Мені знайомий каже:"Вони ж ще співають, і можна з ними провести ніч". Ось така історія", - додав Потап.

Потап розповів, що бачив свою дружину в списку елітних повій (відео: YouTube)

Нагадаємо, Потап похвалився турботливою дружиною-господинею. Він опублікував нове фото своєї дружини Насті Каменських, на якому вона постала в домашньому образі. Також він розповів, яка у нього турботлива дружина.

Ми також писали про те, що журналісти показали дорогі автомобілі українських зірок, включаючи машину Потапа. Репер вже довгі роки вірний одній марці авто.

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Настя КаменськихПотап