Потап розповів, що бачив Настю Каменських у списку елітних повій

"Люди придумували, що я якийсь депутатський синок, а Настя - повія з Одеси. Я бачив каталог, де були артистки і ціни за ніч, типу Даша Астаф'єва, Настя Каменських і Віра Брежнєва", - повідомив Потап.

Він подивився на цей список і уважно вивчив там зазначені ціни, а після цього подзвонив трьом співачкам, і розповів, скільки вони коштують. При цьому артистки ще обурювалися, чому вони коштують менше, ніж інші.

"Мені знайомий каже:"Вони ж ще співають, і можна з ними провести ніч". Ось така історія", - додав Потап.

Потап розповів, що бачив свою дружину в списку елітних повій (відео: YouTube)