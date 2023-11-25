Потап раптово звернувся до Каменських після її пісні про кохання з іншим: "Дякую за все" (фото)
Репер та продюсер Олексій Потапенко (Потап) раптово нагадав про себе. На тлі того, що його дружина Настя Каменських випустила пісню, у якій співала про "заборонене" кохання та пристрасть з іншим чоловіком, артист вирішив зробити нову заяву.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram-сторінки Потапа.
Що сказав Потап
Річ у тому, що Каменських за останні дні зробила декілька дописів у соцмережах, у них вона розповідала про нову пісню. Співачка випустила трек "Tu y Yo". Але вона не стала розповідати, хто причетний до його створення.
Потапа, ймовірно, це зачепило. І тому він нагадав про себе й дав усім зрозуміти, що теж працював над новою піснею дружини. Мало того, він написав про Каменських, а потім і зовсім подякував їй "за все".
Потап подякував Каменських (фото: instagram.com/realpotap)
"Все, що я знав на іспаньйолі, було просто "Hola!" і "Грасіас". Але коли я зайшов у студію Алі Альвареса в Маямі, я виніс просту ідею пісні "Tu y Yo" або "you and I". І вгадайте що? Алі сподобався цей концепт, і неймовірно талановитий Маріо Касерас зробив над ним свою магію.
Разом ми вирушили у глибину емоцій, вплітаючи драматичну історію через слова та музику. Душевна Наста віддала собі все і пов'язалася з піснею, як ніхто інший. Це все сталося кілька років тому, до того, як хаос COVID і війна поглинули нас. Ось і настав час "Tu y Yo" політати. Дякую за все", - написав Потап.
Потап публічно заговорив про Каменських (скріншот)
Що відомо про стосунки Потапа й Каменських
Вже понад рік навколо зіркової пари ходять чутки. У ЗМІ регулярно з'являється інформація про те, що Потап і Каменських нібито вже розлучилися, але приховують це від фанів.
Втім, сама співачка такі чутки коментує не дуже охочі. Навесні Каменських лише "підігріла" інтерес фанів, коли заявила, що вона "не разом" з Потапом.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Каменських повідала радісну новину.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що ведучий "Хто зверху?" чесно сказав, скільки витрачає на місяць.