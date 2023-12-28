Потап раптово повернувся до України та показався із сином: як на це реагує мережа (фото)

Що Потап каже про своє повернення до України

Нещодавно артист хизувався квитками на бізнес-клас в ОАЕ, а потім з Іспанії сказав, як він пишається Україною. Нині ж він заявив, що повернувся додому. При цьому Потап зазначив, що нібито буде святкувати Новий рік в Україні та з "найріднішими".

Потап повернувся в Україну (фото: instagram.com/realpotap)

На новому фото артист позує поруч із сином. Потап та його спадкоємець посміхаються у камеру. При цьому репер не став більш детально розповідати про свої плани на Новий рік та не повідомив, чи буде він святкувати з Настею Каменських, яка нещодавно прокоментувала чутки про проблеми у шлюбі.

Навколо Потапа і Каменських ходить чимало чуток (фото: instagram.com/realpotap)

Як реагує мережа

У коментарях під новим дописом Потапа швидко з'явилася критика. Українці питають у репера, чому він не на фронті. Також вони пишуть: