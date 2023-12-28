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Потап раптово повернувся до України та показався із сином: як на це реагує мережа (фото)

Четвер 28 грудня 2023 15:26
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Потап раптово повернувся до України та показався із сином: як на це реагує мережа (фото) Українці вже сказали, що думають про Потапа (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Поліна Іваненко

Співак та продюсер Потап (Олексій Потапенко) раптово повернувся до України. Він вже показався із сином та швидко встиг отримати чимало хейту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис в Instagram Потапа.

Що Потап каже про своє повернення до України

Нещодавно артист хизувався квитками на бізнес-клас в ОАЕ, а потім з Іспанії сказав, як він пишається Україною. Нині ж він заявив, що повернувся додому. При цьому Потап зазначив, що нібито буде святкувати Новий рік в Україні та з "найріднішими".

Потап раптово повернувся до України та показався із сином: як на це реагує мережа (фото)Потап повернувся в Україну (фото: instagram.com/realpotap)

На новому фото артист позує поруч із сином. Потап та його спадкоємець посміхаються у камеру. При цьому репер не став більш детально розповідати про свої плани на Новий рік та не повідомив, чи буде він святкувати з Настею Каменських, яка нещодавно прокоментувала чутки про проблеми у шлюбі.

Настя Каменських прокоментувала чутки про проблеми у шлюбі з Потапом

Навколо Потапа і Каменських ходить чимало чуток (фото: instagram.com/realpotap)

Як реагує мережа

У коментарях під новим дописом Потапа швидко з'явилася критика. Українці питають у репера, чому він не на фронті. Також вони пишуть:

  • "А потім назад у Маямі?"
  • "Бідняга, відпочинеш і назад на "фронт"?"
  • "Відписка від ухилянта".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Потап раптово звернувся до Каменських після її пісні про кохання з іншим.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що на співака Юліка напали у Варшаві.

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Потап звезды шоу-бизнеса