Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала Голоса страны

Потап высказал сове мнение о вокальных шоу после окончания сезона Голоса страны
Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, странно высказался о вокальных проектах после финала юбилейного 10 Голоса страны 2020. Он заявил, что подобные ТВ-шоу превратились в "сельский час", но потом заменил текст в своем Instagram на "Катрусин кинозал".
Известный артист, продюсер, а также судья Голоса страны посоветовал своим подписчикам посмотреть мотивирующий фильм о легендах спорта и противостояниях в играх NBA.
"Пока в Украине ТВ вокальные шоу, несмотря на свою безукоризненную и новаторскую техническую подготовку, все-таки превратились в "катрусін кінозал", очень круто и мотивирующее смотрится фильм о легендах спорта и честных противостояниях на паркете NBA "Last Dance", рекомендую всем любителям сильных личностей посмотреть, как закалялись Легенды", - написал рэпер.
Скриншот с Instagram
Пользователи сети также прокомментировали его пост.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что победу в 10 сезоне Голоса страны одержал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль. При этом победа 18-летнего артиста уникальна, поскольку 5 лет назад он стал победителем в Голосе.Дети. Тогда он также был в команде Тины Кароль.