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Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала Голоса страны

STYLERЖизнь    27.04.2020 - 22:42
Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала Голоса страны
Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап высказал сове мнение о вокальных шоу после окончания сезона Голоса страны

Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, странно высказался о вокальных проектах после финала юбилейного 10 Голоса страны 2020. Он заявил, что подобные ТВ-шоу превратились в "сельский час", но потом заменил текст в своем Instagram на "Катрусин кинозал".

Известный артист, продюсер, а также судья Голоса страны посоветовал своим подписчикам посмотреть мотивирующий фильм о легендах спорта и противостояниях в играх NBA.

"Пока в Украине ТВ вокальные шоу, несмотря на свою безукоризненную и новаторскую техническую подготовку, все-таки превратились в "катрусін кінозал", очень круто и мотивирующее смотрится фильм о легендах спорта и честных противостояниях на паркете NBA "Last Dance", рекомендую всем любителям сильных личностей посмотреть, как закалялись Легенды", - написал рэпер.

Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала Голоса страны

Скриншот с Instagram

Пользователи сети также прокомментировали его пост.

  • Воу! Я все ждал панч в сторону Голоса. Шоу слилось в помойку. Ерлан и Индира - вот кто должен был побеждать!
  • Про "сельский час" тонко подмечено;
  • Поддерживаю. Возможно голосу нужен небольшой перерыв и смена сценаристов;
  • Недовольных победой Ромы много, но она была же ожидаема для всех. Хотя вчера он лажал конкретно. Болела за Мельник, но когда она не прошла надеялась на победу Индиры или Ерлана. Это было бы вокально честно. У вас классная команда была!
  • Печально было когда Кароль запланировано "спасла"… и было понятно, что она его тянет, но чтобы выиграть? Ну блин… достаньте распечатки голосования.

Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала Голоса страны

Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала Голоса страны

Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала Голоса страны

Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала Голоса страны

Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала Голоса страны

Скриншоты с Instagram

Напомним, что победу в 10 сезоне Голоса страны одержал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль. При этом победа 18-летнего артиста уникальна, поскольку 5 лет назад он стал победителем в Голосе.Дети. Тогда он также был в команде Тины Кароль.

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