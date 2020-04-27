Потап неоднозначно висловився про вокальні шоу після фіналу Голосу країни

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап висловив свою думку про вокальні шоу після закінчення сезону Голосу країни

Потап, справжнє ім'я якого Олексій Потапенко, дивно висловився про вокальні проекти після фіналу ювілейного 10 Голосу країни 2020. Він заявив, що подібні ТВ-шоу перетворилися на "сільський час", але потім замінив текст у своєму Instagram на "Катрусин кінозал".

Відомий артист, продюсер, а також суддя Голосу країни порадив своїм дописувачам подивитися мотиваційний фільм про легенди спорту і протистояння в іграх NBA.

"Поки в Україні ТБ вокальні шоу, всупереч своїй бездоганній і новаторській технічній підготовці, все ж перетворилися в "катрусін кінозал", дуже круто і мотиваційно сприймається фільм про легенди спорту і чесні протистояння на паркеті NBA "Last Dance", рекомендую всім любителям сильних особистостей подивитися, як гартувалися Легенди", - написав репер.

Скріншот з Instagram

Користувачі мережі також прокоментували його пост.

Воу! Я все чекав панч в бік Голосу. Шоу злилося в смітник. Єрлан і Індіра - ось хто повинен був перемагати!

Про "сільський час" тонко підмічено;

Підтримую. Можливо голосу потрібна невелика перерва і зміна сценаристів;

Незадоволених перемогою Роми багато, але ж вона була очікуваною для всіх. Хоча вчора він лажав конкретно. Вболівала за Мельник, але коли вона не пройшла сподівалася на перемогу Індіри або Єрлана. Це було б чесно вокально. У вас класна команда була!

Сумно було коли Кароль заплановано "врятувала"... і було зрозуміло, що вона його тягне, але щоб виграти? Ну блін... дістаньте видрук голосування.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що перемогу в 10 сезоні Голосу країни здобув Роман Сасанчин з команди Тіни Кароль. При цьому перемога 18-річного артиста унікальна, оскільки 5 років тому він став переможцем в Голосі.Діти. Тоді він також був у команді Тіни Кароль.