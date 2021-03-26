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За посилку вимагають сардельки: сервіс "Укрпошти" розбомбили в пух і прах

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 12:53
За посилку вимагають сардельки: сервіс "Укрпошти" розбомбили в пух і прах Фото: Укрпошта потрапила в скандал з сервісом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

"Укрпошту" розкритикували за її сервіс доставки посилок. Річ у тому, що людині не видають посилку, якщо вона не пообіцяє придбати у відділенні сардельки.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Mick Pidvezianiy.

Користувач соцмережі не уточнив, в якому місті сталася така ситуація.

"Про прогресивні методи та сервіс "Укрпошти". Відправив маленьку посилку людині за сотні кілометрів від Києва. Посилка благополучно дійшла, але віддають її тільки за умови, що ти купиш ... сардельок. Аргумент, що в одержувача немає грошей на ці сардельки наразі не працює", - написав він.

За словами Міка, купувати цей продукт вимагають у відділенні, яке працює два рази в тиждень, і в якому холодильного обладнання не спостерігається.

"Якщо не візьмете нас закриють. Як нам виконувати план?" - пояснює свої турботи працівник. Посилку віддали. Сардельки залишили Смілянському. Хотілося б побачити, чи їсть він їх сам", - написав чоловік.

У коментарях після цього виник великий суспільний резонанс.

  • Це ефективний менеджмент. Заради справедливості треба визнати, ковбасою пошта торгувала і до Смілянського. Але ультиматумів таких (купи сардельок - віддамо посилку) точно не було.
  • Укрпошта про це добре знає. Я навіть навмисно не кажу, яке це відділення. Бо це типова історія для всієї України. Ну, і в селі люди добре один одного знають.

Реакція Укрпошти

На дану ситуацію в коментарях відреагував сам глава "Укрпошти" Ігор Смілянський. Він підтвердив, що співробітники працюють на відсотку від продажу м'ясних виробів.

"Розумію. Але треба казати правду. Якщо відділення працює двічі на тиждень це невелике село, максимум до 500 мешканців, скоріш за все 250-300. Бум e-commerce туди не дійшов, а працівники бажають отримувати більше. Як це зробити якщо людей в селі стає кожен рік менше. Ми їм дали можливість заробляти продавав товар і маючи 7.5% (сама висока комісія на ринку) для себе. Чи є іноді такі проблеми? Звісно. Чи жаліються люди на Смілянського та низькі зарплати, щоб отримати більше чайових та зробити продажі? Безумовно. Це життя", - написав Смілянський.

Як ми раніше писали, мовної скандал на " Укрпошті отримав продовження.

Також читайте, що Укрпошта почала приймати електронні документи у програмі "Дія".

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