Посылка с сюрпризом: украинцев предупредили о новом "лохотроне"

Мошенники придумали новый способ обмана украинцев, присылая якобы ценные ювелирные украшения на почту. Причем вы даже не догадываетесь, что должны что-то получить.

Так, пользователь Facebook Артем Бобок пишет, что его коллега столкнулся с новым разводом при получении посылки. Ему пришло уведомление про получение посылки на "Новую почту". В описании заманчиво сказано "украшения".

Мужчина ничего не заказывал, поэтому набрал отправителя - там сбросили. Дальше он поехал в отделение.

"Подъехал на отделение, чтобы посмотреть, что же в посылке... Так как это была наложка, разрешили осмотреть посылку. Внутри был листик и герметичный пакетик, на котором был стикер 29,99 долл., в бумажке же было 29,99 евро", - пишет украинец, который едва не стал жертвой "лохотрона".

Внутри пакетика оказался кулон, который с виду напоминал золотой, но на деле оказался пластиковым.

Украинцев предупредили про новую схему мошенничества (фото: facebook.com/gorodnya)

"Мы собрали все обратно и я отказался от посылки. К сожалению, сотрудница НП отказалась добавить отправителя в черный список, так как чек очень маленький и эта штука теоретически может стоить 120 грн", - говорится в сообщении.

Мужчина предупредил украинцев не реагировать на подобный "развод", который нацелен на жадность людей.

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