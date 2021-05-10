Поступление в вузы Украины для абитуриентов с Донбасса и Крыма: новые правила

Для абитуриентов из неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма есть два варианта поступления в ВУЗы – сдать ВНО или пойти по упрощенной процедуре через специальные образовательные центры. Для тех, кто выбирает ВНО – вступительная кампания начинается уже в мае, для тех, кто выбирает образовательные центры – через месяц.

Какие есть нюансы

Результаты ВНО дают больше выбора – можно подать заявление в несколько учебных заведений и на несколько специальностей. В 2021 году – до пяти заявок на бюджет и до 30 на контракт. Однако для сдачи ВНО нужно иметь украинский аттестат. Чтобы его получить, выпускникам нужно пройти дистанционное обучение в одной из украинских школ, которые указаны в перечне МОН. А после – приехать и сдать ВНО.

По упрощенной схеме через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" поступать можно и без украинского аттестата. Выпускникам придется сдать аттестацию экстерном (годовое оценивание + украинский язык и история Украины - ДПА), а потом подать заявление в выбранный вуз и там сдать еще один экзамен по профильному предмету.

Однако тут есть ограничение – только один вуз и только одна специальность. В 2021 году количество вузов увеличилось. По упрощенной схеме абитуриент не попадает в выбранный университет автоматически, он участвует в конкурсе среди желающих попасть по квоте (около 20% от бюджетных мест).

Упрощенный вариант подходит для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма – список населенных пунктов есть на сайте МОН. Также такое поступление разрешено тем, кто переехал из ОРДЛО и Крыма после 1 января 2021 года. Однако у абитуриентов-переселенцев нет преимуществ, они сдают ВНО на основании украинского документа о среднем образовании.

Какие нужны документы

Для того чтобы сдать годовое оценивание и ДПА, понадобится пакет документов:

Заявление (для совершеннолетних) или заявление от одного из родителей. Его нужно подавать лично.

Документ, который удостоверяет личность (паспорт, свидетельство о рождении).

Справку внутренне перемещенного лица (при наличии)

Заполненную декларацию о получении общего образования с вклеенным фото

Список документов для абитуриентов при поступлении

Заявление

Документ подтверждающий личность. В нем должна быть отметка о регистрации места проживания на временно оккупированных территориях, что является основанием для вступления по упрощенке. Если такой отметки нет, несовершеннолетним можно сдать копию документов со сведениями о месте проживания одного из родителей. Совершеннолетние могут предъявить трудовую книжку с записями, военный билет, документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, аттестаты, документы о получение профтехобразования

Четыре цветных фото 3х4

Справку об успешной сдаче годового оценивания и ДПА

Сроки подачи документов

В 2021 году будет два этапа подачи документов для поступления на бюджет. До 20 июля и списки появятся уже 20 июля, а зачисление – 23 июля. И до 20 сентября – списки появятся 22 сентября, а зачисление состоится 24 сентября.