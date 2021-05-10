Вступ до ВНЗ України для абітурієнтів з Донбасу та Криму: нові правила

Для абітурієнтів з непідконтрольних територій Донбасу і Криму є два варіанти вступу до вузів – здати ЗНО або піти за спрощеною процедурою через спеціальні освітні центри. Для тих, хто обирає ЗНО – вступна кампанія розпочинається вже у травні, для тих, хто обирає освітні центри – через місяць.

Які є нюанси

Результати ЗНО дають більше вибору - можна подати заяву в кілька навчальних закладів і на кілька спеціальностей. У 2021 році – до п'яти заявок на бюджет і до 30 на контракт. Однак для складання ЗНО потрібно мати український атестат. Щоб його отримати, випускникам потрібно пройти дистанційне навчання в одній з українських шкіл, які вказані в переліку МОН. А після - приїхати та здати ЗНО.

За спрощеною схемою через освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" вступати можна і без українського атестата. Випускникам доведеться здати атестацію екстерном (річне оцінювання + Українська мова та історія України - ДПА), а потім подати заяву в обраний вуз і там скласти ще один іспит з профільного предмета.

Однак тут є обмеження - тільки один вуз і тільки одна спеціальність. У 2021 році кількість вузів збільшилася. За спрощеною схемою абітурієнт не потрапляє до обраного університету автоматично, він бере участь у конкурсі серед бажаючих потрапити за квотою (близько 20% від бюджетних місць).

Спрощений варіант підходить для жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму - список населених пунктів є на сайті МОН. Також такий вступ дозволено тим, хто переїхав з ОРДЛО і Криму після 1 січня 2021 року. Однак в абітурієнтів-переселенців немає переваг, вони складають ЗНО на підставі українського документа про середню освіту.

Які потрібні документи

Для того, щоб здати річне оцінювання і ДПА, знадобиться пакет документів:

Заява (для повнолітніх) або заява від одного з батьків. Її потрібно подавати особисто.

Документ, який засвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження).

Довідку внутрішньо переміщеної особи (за наявності)

Заповнену декларацію про здобуття загальної освіти з вклеєним фото

Список документів для абітурієнтів при вступі

Заява

Документ, що підтверджує особу. У ньому має бути відмітка про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях, що є підставою для вступу за спрощенкою. Якщо такої позначки немає, неповнолітнім можна здати копію документів з відомостями про місце проживання одного з батьків. Повнолітні можуть пред'явити трудову книжку із записами, військовий квиток, документ, що підтверджує право власності на нерухомість, атестати, документи про отримання профтехосвіти

Чотири кольорових фото 3х4

Довідку про успішну здачу річного оцінювання та ДПА

Терміни подачі документів

У 2021 році буде два етапи подачі документів для вступу на бюджет. До 20 липня і списки з'являться вже 20 липня, а зарахування – 23 липня. І до 20 вересня – списки з'являться 22 вересня, а зарахування відбудеться 24 вересня.