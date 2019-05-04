Холостяк 9: двойное свидание закончилось громким скандалом

Холостяк 9 Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Холостяк Никита Добрынин довел девушку до слез и она покинула проект

Холостяк 9 покинула Оля, которая ходила на двойное свидание вместе с Никитой Добрыниным и с еще одной участницей проекта Лилией. Она изначально обиделась на Холостяка за то, что он не пошел на отдельное свидание с ней.

Никита подготовил для девушек очередное испытание, чтобы посмотреть, как они будут себя вести. Холостяк заставил их надеть водонепроницаемые комбинезоны и сапоги, так как они отправились собирать устрицы. В это время Оля начала капризничать и жаловаться. После обстановка разрядилась, когда Никита поймал ее, когда она чуть не упала.

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

После того, как они собрали устрицы, все втроем отправились в загородный дом, где девушек ждали украшения и платья в каждой комнате. На свидании Оля первой попробовала главное блюдо, но заявила, что это "не ее".

На индивидуальном общении Оля сказала Никите, что она не представляет, как будут развиваться их отношения, поскольку Холостяк открыто демонстрирует "особое отношение" к Лилии. При этом Оля пришла в бешенство после того, как Никита пошел на индивидуальную беседу с Лилией.

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Я хочу уйти до церемонии. Не вижу смысла долго ждать. Мне не нравится. Я вчера говорила, когда розу жгла, что ты сделал свой выбор и я его принимаю", – заявила девушка.

Она также сказала, что в своей жизни часто переживала измены и сейчас их очень тяжело переносит. В свою очередь Холостяк оставил девушку наедине собраться с мыслями и сделать решение по поводу участия в шоу.

При этом когда Никита вернулся к Лиле, она расплакалась и сказала, что боялась того, что Оля испортит весь вечер своими истериками. Но Холостяк ее успокоил и сказал, что вечер не испорчен благодаря ей.

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

Тем временем, на фоне Оля кричала на оператора, который снимал ее истерику. После этого девушка отправилась в дом за вещами. Другие участницы проекта пытались ее расспросить о том, что произошло, но она заявила, что для нее проект закончился.

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

Поведение Оли взбудоражило на проекте всех девушек, которые не могли поверить, что она так просто уйдет.

После того, как Оля оставила проект, прошла нестандартная церемония роз, с которой никто не ушел. В проекте остались четыре девушки: Марина, Даша, Лилия и София. Им предстоит знакомство с родителями.

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

Напомним, что темнокожая красавица Элизабет, которая приехала в Украину из Италии, рассказала почему рассталась с Холостяком.

Ранее сообщалось о том, что самая яркая участница проекта Юля рассказала о Никите Добрынине.