ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Холостяк 9: двойное свидание закончилось громким скандалом

STYLERЖизнь    04.05.2019 - 19:06
Холостяк 9: двойное свидание закончилось громким скандалом
Холостяк 9 Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Холостяк Никита Добрынин довел девушку до слез и она покинула проект

Холостяк 9 покинула Оля, которая ходила на двойное свидание вместе с Никитой Добрыниным и с еще одной участницей проекта Лилией. Она изначально обиделась на Холостяка за то, что он не пошел на отдельное свидание с ней.

Никита подготовил для девушек очередное испытание, чтобы посмотреть, как они будут себя вести. Холостяк заставил их надеть водонепроницаемые комбинезоны и сапоги, так как они отправились собирать устрицы. В это время Оля начала капризничать и жаловаться. После обстановка разрядилась, когда Никита поймал ее, когда она чуть не упала.

Холостяк 9: двойное свидание закончилось громким скандалом

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

После того, как они собрали устрицы, все втроем отправились в загородный дом, где девушек ждали украшения и платья в каждой комнате. На свидании Оля первой попробовала главное блюдо, но заявила, что это "не ее".

На индивидуальном общении Оля сказала Никите, что она не представляет, как будут развиваться их отношения, поскольку Холостяк открыто демонстрирует "особое отношение" к Лилии. При этом Оля пришла в бешенство после того, как Никита пошел на индивидуальную беседу с Лилией.

Холостяк 9: двойное свидание закончилось громким скандалом

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Я хочу уйти до церемонии. Не вижу смысла долго ждать. Мне не нравится. Я вчера говорила, когда розу жгла, что ты сделал свой выбор и я его принимаю", – заявила девушка.

Она также сказала, что в своей жизни часто переживала измены и сейчас их очень тяжело переносит. В свою очередь Холостяк оставил девушку наедине собраться с мыслями и сделать решение по поводу участия в шоу.

При этом когда Никита вернулся к Лиле, она расплакалась и сказала, что боялась того, что Оля испортит весь вечер своими истериками. Но Холостяк ее успокоил и сказал, что вечер не испорчен благодаря ей.

Холостяк 9: двойное свидание закончилось громким скандалом

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

Тем временем, на фоне Оля кричала на оператора, который снимал ее истерику. После этого девушка отправилась в дом за вещами. Другие участницы проекта пытались ее расспросить о том, что произошло, но она заявила, что для нее проект закончился.

Холостяк 9: двойное свидание закончилось громким скандалом

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

Поведение Оли взбудоражило на проекте всех девушек, которые не могли поверить, что она так просто уйдет.

После того, как Оля оставила проект, прошла нестандартная церемония роз, с которой никто не ушел. В проекте остались четыре девушки: Марина, Даша, Лилия и София. Им предстоит знакомство с родителями.

Холостяк 9: двойное свидание закончилось громким скандалом

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

Напомним, что темнокожая красавица Элизабет, которая приехала в Украину из Италии, рассказала почему рассталась с Холостяком.

Ранее сообщалось о том, что самая яркая участница проекта Юля рассказала о Никите Добрынине.

Бывшая участница Холостяка сделала громкое признание: все подробности Вообще ох*енел?: детали громкого скандала на шоу Холостяк 9
Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь